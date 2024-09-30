Какой будет мобилизация в октябре и как оформить отсрочку правильно

В общей сложности "бронь" могут получить более 20 категорий граждан

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, однако некоторые украинцы имеют право на отсрочку от призыва. Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года, изменил правила получения отсрочки.

В ст. 23 Закона № 3543 приведен перечень категорий граждан, военнообязанных, но не подлежащих мобилизации. В список входят 23 категории.

Согласно новым положениям, отсрочку могут получить военнообязанные, относящиеся к некоторым из них:

забронированные на период мобилизации и военное время;

лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком 6 — 12 месяцев;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью.

Также право на отсрочку имеют студенты, ученые и преподаватели, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; украинцы, чьи близкие погибли при проведении АТО или в результате войны с Россией.

Порядок получения отсрочки

Для получения отсрочки необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и подать следующие документы:

заявление по новой форме;

по новой форме; документы, подтверждающие право на отсрочку (например, свидетельства о рождении детей, медицинские справки, документы об инвалидности, копии трудовых договоров и т.п.).

Документы рассматривает специальная комиссия при ТЦК и СП. Срок рассмотрения заявления составляет до 7 дней, однако он может быть продлен при необходимости получения дополнительной информации.

После рассмотрения комиссией военнообязанный получает справку об отсрочке или письменном отказе. Если отсрочка предоставляется, соответствующие сведения вносятся в военно-учетный документ. В случае отказа гражданин имеет право оспорить решение в судебном порядке.

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