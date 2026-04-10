Об Россию вытерли ноги: в РФ скулят о "грабеже" в фигурном катании
Россиян пустили на Олимпиаду в качестве исключения
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU). ISU не спешит возвращать в международный спорт российских юниоров.
Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sovsport.ru. По ее словам, об Россию продолжают вытирать ноги.
Неопределенность перед новым сезоном? Уже нет никаких сил ждать их решений. И слов нет, чтобы описать действия ISU. Просто вытирают ноги о наших юниоров и взрослых.
Целое поколение талантливейших фигуристов никогда даже не соревновалось на международном уровне. Детей им что мешает допустить? Подлый грабеж какой-то.
В сети смеются со слов Тарасовой. Пользователи отметили, что Татьяна до сих пор якобы не понимает, почему Россия отстранена от международного фигурного катания. Санкции были наложены на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, Международный союз конькобежцев ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали. Тарасова неоднократно критиковала ISU за санкции против России.