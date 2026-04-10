На пляжах яблоку не было, где упасть. Как изменилась легендарная Кирилловка за время оккупации (фото, видео)

Раньше здесь отдыхали сотни тысяч туристов

Среди популярнейших курортов Азовского моря до российской оккупации в 2022 году была и Кирилловка. Здесь ежегодно отдыхало около 1,5 млн туристов.

"Телеграф" покажет, как раньше выглядел известный курорт Запорожской области и что с ним случилось сейчас. Отметим, что оккупировали Кирилловку в феврале 2022 года.

С тех пор все курортные сезоны остановились, а базы и пляжи постепенно превратились в пустырь. Популярность отдыха в Кирилловке была обусловлена ее расположением, ведь она находится на двух косах Федотовой и Пересыпе. До 2022 здесь успешно работал дельфинарий, сотни баз отдыха, аквапарк и парк аттракционов.

Кирилловка на карте

Кирилловка до оккупации

Как видно на фото и видео, летом на пляжах буквально не было, где упасть яблоку. Довольно часто туристы просыпались с самого раннего утра и занимали лучшие места на пляже, ведь после девяти часов все побережье было усеяно людьми. Среди курортных развлечений были популярны детские надувные горки, катание на банане и т.д. Если днем пляжи ломились от туристов, вечером центр Кирилловки напоминал какой-то мегаполис.

Места в большинстве заведений разлетались как горячие пирожки, а на аттракционы стояли длинные очереди. Впрочем с 2022 года все изменилось. За годы оккупации город превратился из курортной легенды в пустыри и развалины. Пляжи все больше становятся дикими, аттракционы давно поржавели и опасны для жизни. А людей на улицах с каждым годом все меньше.

