Мобилизация мужчин 50+ все же возможна? В ТЦК назвали условия

Процедура полностью прозрачна

Прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в 50-60 лет в Украине нет. Поэтому люди этой категории могут быть призваны не только по специальному мобилизационному распоряжению.

Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Главреду". По его словам, мобилизация людей в возрасте 50-60 лет полностью прозрачна.

Поэтому призыв таких военнообязанных осуществляется по письменному согласию воинских частей специальным мобилизационным распоряжением и касается преимущественно подразделений, не имеющих специальных требований к этим лицам.

"То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта", — говорит Монукало.

Он отмечает, что такие лица обязательно проходят ВЛК для определения пригодности. После признания их пригодности с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в ТЦК. И по результатам этих процессов им оформляют отношение к части и назначают соответствующую военную специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, а в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он в другую часть или на другую специальность не пойдет", — добавил Сергей Монукало.

Ранее "Телеграф" писал, как обнаруживают военнообязанных, которые не обновили данные. В ТЦК рассказали подробности процедуры.