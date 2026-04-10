Одессу зальет дождями на Пасху? Какие еще "сюрпризы" ждать от погоды

Денис Подставной
Похолодание будет продолжаться несколько дней

Одессу на Пасху, которая отмечается 12 апреля, накроет холодная погода. Столбики термометров будут находиться ниже 10 градусов, а также возможны дожди.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара pogodairadar. Согласно его прогнозу, температура на Пасху в Одессе будет находиться в пределах 6-10 градусов. Возможны дожди и пасмурная погода.

Погода в Одессе
Схожее мнение публикует "Укргидрометцентр". Его специалисты прогнозируют прохладную погоду на праздник — +3+5 градусов ночью и +10+12 днем. Возможна переменная облачность с дождями.

Погода в Одессе
Похолодание в апреле из-за циклонов

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Прогноз средней температурной аномалии на территории Европы в апреле 2026 г. по данным численной модели CFS
#Одесса #Погода #Пасха