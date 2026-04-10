Трамп просчитался? Как война в Иране вылезет боком США, рассказал Бессмертный

Белый дом рассчитывал на быструю операцию, как в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп, начав войну с Ираном, пошел по ложному пути. Ведь завершить этот конфликт самостоятельно ему вряд ли удастся.

Об этом "Телеграфу" рассказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

Как говорит политик, присутствие фигуры Трампа делает подобные проблемы (войну в Иране и переговоры об остановке огня — ред.) неразрешимыми. Если посмотреть на историю развития событий на Ближнем Востоке, в Южной Азии, то подобные вопросы решались путем создания крупных коалиций — от полутора десятка до тридцати девяти стран, как это было во время проведения операций в Ираке, Афганистане.

"Для США, хоть и мощного в военном плане государства, этот вопрос неподъемный. И то, что Трамп начал операцию, серьезно не обсудив ее и не проведя подготовку с партнерами по НАТО, — это уже свидетельствовало, что он идет по ложному пути", — говорит Бессмертный.

Он объясняет, что цель-минимум была — нанести наибольший вред милитарной системе Ирана, а максимум — нанести внутренний подъем оппозиции и изменение системы. Создание светского государства Иран.

Трамп удалось достичь минимальной цели, но на этом нужно было остановиться. Впрочем, дальнейшие действия США указывают на то, что Белый дом захотел получить нефтяные запасы Ирана. Быстрый и легкий успех в Венесуэле ввел Трампа в заблуждение, что таким образом он может подчинить Иран. Но ситуация обернулась другой стороной, это было понятно еще на старте, когда Тегеран начал атаковать соседние государства.

"Трамп сразу начал апеллировать к союзникам по НАТО. Но ты же с ними не обсуждал этот вопрос. Раньше он не обращался за помощью к этим государствам. Но, попав в капкан, он начал искать виновного. Ну, а кто виноват? Ближайший партнер, с которым он не собирался ничего проговаривать", — говорит политик.

Бессмертный добавляет, что для Трампа это может завершиться его личной политической катастрофой, которая коснется непосредственно Штатов. По сути, мир может стать свидетелем уникального явления — политического кризиса в США. И, похоже, к этому все идет.

"Чем может завершиться? Надо рассматривать несколько вариантов, начиная с того, что нужно возвращаться к теме формирования коалиции для проведения операции. Кто это будет инициировать? Это могли бы делать европейцы: Макрон, Стармер, Мерц, Мелони. Отрабатывать все составляющие операции, согласовывать и работать вместе с Израилем и Украиной. Потому что без этих двоих участников уже не обойтись, потому что, кроме Украины и Израиля, мало кто имеет опыт понимания ситуации. Но самооценка и превосходство, с которыми Штаты относятся ко всему миру, в том числе и к Украине, не дает им возможности сделать шаг навстречу и попросить помощи. А ее нужно уже просить. Поэтому присутствие Трампа делает фактически непреодолимым этот барьер", — резюмирует дипломат.

