Мобилизация, налоги, тарифы "Новой почты" и не только: какие нововведения ждут украинцев с 1 октября

Новшеств довольно много

В октябре украинцев ждет ряд изменений. В частности, они коснутся тарифов, мобилизации, налогов и не только.

"Телеграф" напоминает, какие нововведения вступят в силу с 1 октября 2024 года. Они коснутся разных сфер жизни.

Тарифы

В октябре начинается отопительный сезон и суммы в платежках украинцев вырастут. В связи с этим для домохозяйств, которые отапливают помещения электрооборудованием (электрические котлы, электропечи, электропанели) и используют не более 2000 кВт в месяц, начнет действовать льготный тариф на свет — 2,64 грн/кВт-час. Он будет действовать до 1 апреля 2025 года.

В то же время тариф на газ для бытовых потребителей с 1 октября не изменится. То есть украинцы будут платить за голубое топливо, как и летом.

Усиление мобилизации

В Украине с 1 октября 2024 в очередной раз усилят мобилизацию. Повестки будут отправлять по почте. За рассылку "писем счастья" отвечает "Укрпочта". Прежде всего, они придут мужчинам, которые обновили данные через "Резерв+".

Кроме того, рекрутинг станет возможным в "Резерв+". В октябре заработает онлайн-сервис для добровольцев и людей, которые не хотели быть мобилизованными через ТЦК. Также официально запретят мобилизацию ограниченно годных до 25 лет.

Повышение налогов

В Украине с 1 октября 2024 года существенно возрастут налоги. Вырастет военный сбор, налог на прибыль банков за 2024 год устанавливается в размере 50%. Кроме того, налог на прибыль небанковских денежных учреждений (не считая страховых) устанавливается на уровне 25%.

Рост тарифов "Новой почты" и "Укрпочты"

Тарифы с 1 октября подняли два самых популярных почтовых сервиса в Украине — "Новая почта" и государственная "Укрпочта". Изменения НП затронут отправку посылок, документов и грузов. В среднем тарифы вырастут на 10 гривен, а "Укрпочта" изменяет стоимость почтовых марок, маркированных конвертов и карт. Теперь они будут продаваться с учетом НДС по ставке 20%.

Лимиты для переводов с карты на карту

С 1 октября вступают в силу лимиты на P2P-переводы (переводы с карты на карту). Максимальная сумма переводов для физических лиц будет составлять 150 000 гривен в месяц. Это ограничение будет действовать в течение полугода и касается только исходных переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Выплаты по "Национальному кэшбеку"

С 1 октября украинцы смогут получать выплаты по программе Национального кэшбека "Сделано в Украине". Деньги, которые покупатели накапливали с 1 сентября, покупая украинские товары со специальной маркировкой, можно будет получить до 20 октября.

Программа распространяется на товары украинского производства, производители которых участвуют в ней. Украинцам будет насчитываться 10% кэшбэка от цены за приобретение таких товаров. Максимально накопить в месяц можно до 3000 гривен.

Как сообщал "Телеграф", в октябре 2024 года украинцы в последний раз переведут стрелки часов. Когда это надо будет сделать и почему многие не довольны решением ВР по этому поводу.