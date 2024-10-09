Ще не 60, але...: чи мобілізують до армії 59-річних чоловіків

Необхідний бойовий досвід або унікальна професія

В Україні триває активна фаза мобілізації, і багато чоловіків цікавляться, чи можуть їх призвати до лав Збройних Сил України. Особливо актуальне це питання для тих, хто наближається до граничного віку мобілізації.

В Україні цей вік становить 60 років для рядового та сержантського складу. Однак багато хто запитує: чи можуть мобілізувати, якщо чоловіку 59 років? Розберімося детальніше в цьому питанні та з'ясуємо, які фактори впливають на можливість призову в такому віці.

Чи можуть мобілізувати у 59 років: що каже закон

Згідно з чинним законодавством України, а саме Законом "Про військовий обов'язок та військову службу", граничний вік перебування в запасі для рядового та сержантського складу становить 60 років. Це означає, що чоловіки віком 59 років теоретично підлягають мобілізації.

Проте на практиці ситуація дещо інакша. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зазвичай віддають перевагу призову молодших громадян. Це пов'язано з тим, що військовослужбовцям потрібно проходити навчання та бути фізично готовими до виконання бойових завдань.

Однак існують випадки, коли мобілізація 59-річних чоловіків все ж відбувається. Це може статися, якщо особа має значний бойовий досвід, специфічні навички або унікальну військову спеціальність, які є необхідними для ведення бойових дій. Також під призов можуть потрапити високопоставлені офіцери, чий досвід командування є цінним для управління військовими підрозділами.

Крім того, мобілізації у віці 59 років можуть підлягати технічні фахівці з обслуговування складної військової техніки, медики, інструктори, стратеги, аналітики або логістичні спеціалісти. Їхні знання та досвід можуть бути критично важливими для ефективного функціонування армії.

Важливо зазначити, що для призову на військову службу чоловік повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мати серйозних проблем зі здоров'ям. Якщо у 59-річного громадянина виявлено захворювання, які не сумісні з військовою службою, його не мобілізують.

Раніше "Телеграф" також розповідав, чи мобілізація чоловіків 50+ все ж таки можлива. У ТЦК назвали низку умов.