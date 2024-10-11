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Не "по питанням" и не "по справам": как правильно употреблять предлоги в украинском языке

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Как легко избавиться от этой привычки и говорить правильно

Часто мы слышим "по делам", "по вопросам", "по выходным"… А правильно ли так говорить на украинском?

Одной из распространенных ошибок в современном украинском вещании является неправильное употребление предлога "по". Доктор философских наук, доцент кафедры культурологии Черновицкого национального университета Александр Бродецкий объясняет, как избежать типичных ошибок.

Основное правило

В украинском языке вместо русского предлога "по" часто нужно употреблять:

  • "з/із" (з питань),
  • "у/в" (у справах),
  • "за" (за дорученням).

Самые распространенные ошибки и их устранение

❌ Неправильно / ✅ Правильно:

  • по питаннях → з питань,
  • по справах → у справах,
  • по вихідних → у вихідні,
  • по святах → у свята,
  • по сусідству → у сусідстві,
  • по спадку → у спадок.

Как запомнить?

  1. Первый способ: обращайте внимание на контекст. Если в русском языке используется "по", в украинском чаще всего нужно использовать другой предлог.
  2. Способ второй: запомните основные замены:
  • у справах,
  • з питань,
  • у вихідні.

Попытайтесь один день сознательно избегать предлога "по" там, где он неуместен. И заметите, как ваша речь становится более изысканной и естественной!

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