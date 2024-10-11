Не "по питанням" и не "по справам": как правильно употреблять предлоги в украинском языке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как легко избавиться от этой привычки и говорить правильно
Часто мы слышим "по делам", "по вопросам", "по выходным"… А правильно ли так говорить на украинском?
Одной из распространенных ошибок в современном украинском вещании является неправильное употребление предлога "по". Доктор философских наук, доцент кафедры культурологии Черновицкого национального университета Александр Бродецкий объясняет, как избежать типичных ошибок.
Основное правило
В украинском языке вместо русского предлога "по" часто нужно употреблять:
- "з/із" (з питань),
- "у/в" (у справах),
- "за" (за дорученням).
Самые распространенные ошибки и их устранение
❌ Неправильно / ✅ Правильно:
- по питаннях → з питань,
- по справах → у справах,
- по вихідних → у вихідні,
- по святах → у свята,
- по сусідству → у сусідстві,
- по спадку → у спадок.
Как запомнить?
- Первый способ: обращайте внимание на контекст. Если в русском языке используется "по", в украинском чаще всего нужно использовать другой предлог.
- Способ второй: запомните основные замены:
- у справах,
- з питань,
- у вихідні.
Попытайтесь один день сознательно избегать предлога "по" там, где он неуместен. И заметите, как ваша речь становится более изысканной и естественной!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински о религиозном человеке. Ведь слово "віруючий" – это русизм.