Не "по питанням" и не "по справам": как правильно употреблять предлоги в украинском языке

Как легко избавиться от этой привычки и говорить правильно

Часто мы слышим "по делам", "по вопросам", "по выходным"… А правильно ли так говорить на украинском?

Одной из распространенных ошибок в современном украинском вещании является неправильное употребление предлога "по". Доктор философских наук, доцент кафедры культурологии Черновицкого национального университета Александр Бродецкий объясняет, как избежать типичных ошибок.

Основное правило

В украинском языке вместо русского предлога "по" часто нужно употреблять:

"з/із" (з питань),

"у/в" (у справах),

"за" (за дорученням).

Самые распространенные ошибки и их устранение

❌ Неправильно / ✅ Правильно:

по питаннях → з питань,

по справах → у справах,

по вихідних → у вихідні,

по святах → у свята,

по сусідству → у сусідстві,

по спадку → у спадок.

Как запомнить?

Первый способ: обращайте внимание на контекст. Если в русском языке используется "по", в украинском чаще всего нужно использовать другой предлог. Способ второй: запомните основные замены:

у справах,

з питань,

у вихідні.

Попытайтесь один день сознательно избегать предлога "по" там, где он неуместен. И заметите, как ваша речь становится более изысканной и естественной!

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