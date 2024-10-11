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Не "по питанням" і не "по справам": як правильно вживати прийменники в українській мові

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Як говорити правильно українською
Як говорити правильно українською. Фото Колаж "Телеграфу"

Як легко позбутися цієї звички та говорити правильно

Часто ми чуємо "по справам", "по питанням", "по вихідним"… А чи правильно так говорити українською?

Однією з поширених помилок у сучасному українському мовленні є неправильне вживання прийменника "по". Доктор філософських наук, доцент кафедри культурології Чернівецького національного університету Олександр Бродецький пояснює, як уникнути типових помилок.

Основне правило

В українській мові замість російського прийменника "по" часто треба вживати:

  • "з/із" (з питань),
  • "у/в" (у справах),
  • "за" (за дорученням).

Найпоширеніші помилки та їх виправлення

❌ Неправильно / ✅ Правильно:

  • по питаннях → з питань,
  • по справах → у справах,
  • по вихідних → у вихідні,
  • по святах → у свята,
  • по сусідству → у сусідстві,
  • по спадку → у спадок.

Як запам'ятати?

  1. Спосіб перший: звертайте увагу на контекст. Якщо в російській мові вживається "по", в українській найчастіше треба використовувати інший прийменник.
  2. Спосіб другий: запам'ятайте основні заміни:
  • у справах,
  • з питань,
  • у вихідні.

Спробуйте один день свідомо уникати прийменника "по" там, де він недоречний. І помітите, як ваше мовлення стає більш вишуканим і природним!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською про релігійну людину. Адже слово "віруючий" – це русизм.

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#Українська мова #Правила #Мова