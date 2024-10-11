Не "по питанням" і не "по справам": як правильно вживати прийменники в українській мові
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Як легко позбутися цієї звички та говорити правильно
Часто ми чуємо "по справам", "по питанням", "по вихідним"… А чи правильно так говорити українською?
Однією з поширених помилок у сучасному українському мовленні є неправильне вживання прийменника "по". Доктор філософських наук, доцент кафедри культурології Чернівецького національного університету Олександр Бродецький пояснює, як уникнути типових помилок.
Основне правило
В українській мові замість російського прийменника "по" часто треба вживати:
- "з/із" (з питань),
- "у/в" (у справах),
- "за" (за дорученням).
Найпоширеніші помилки та їх виправлення
❌ Неправильно / ✅ Правильно:
- по питаннях → з питань,
- по справах → у справах,
- по вихідних → у вихідні,
- по святах → у свята,
- по сусідству → у сусідстві,
- по спадку → у спадок.
Як запам'ятати?
- Спосіб перший: звертайте увагу на контекст. Якщо в російській мові вживається "по", в українській найчастіше треба використовувати інший прийменник.
- Спосіб другий: запам'ятайте основні заміни:
- у справах,
- з питань,
- у вихідні.
Спробуйте один день свідомо уникати прийменника "по" там, де він недоречний. І помітите, як ваше мовлення стає більш вишуканим і природним!
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