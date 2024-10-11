Не "по питанням" і не "по справам": як правильно вживати прийменники в українській мові

Як легко позбутися цієї звички та говорити правильно

Часто ми чуємо "по справам", "по питанням", "по вихідним"… А чи правильно так говорити українською?

Однією з поширених помилок у сучасному українському мовленні є неправильне вживання прийменника "по". Доктор філософських наук, доцент кафедри культурології Чернівецького національного університету Олександр Бродецький пояснює, як уникнути типових помилок.

Основне правило

В українській мові замість російського прийменника "по" часто треба вживати:

"з/із" (з питань),

"у/в" (у справах),

"за" (за дорученням).

Найпоширеніші помилки та їх виправлення

❌ Неправильно / ✅ Правильно:

по питаннях → з питань,

по справах → у справах,

по вихідних → у вихідні,

по святах → у свята,

по сусідству → у сусідстві,

по спадку → у спадок.

Як запам'ятати?

Спосіб перший: звертайте увагу на контекст. Якщо в російській мові вживається "по", в українській найчастіше треба використовувати інший прийменник. Спосіб другий: запам'ятайте основні заміни:

у справах,

з питань,

у вихідні.

Спробуйте один день свідомо уникати прийменника "по" там, де він недоречний. І помітите, як ваше мовлення стає більш вишуканим і природним!

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