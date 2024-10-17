Как правильно "ухаживать" на украинском: не перепутайте эти синонимы
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Эти слова помогут вам более точно и отчетливо высказать свои мысли
Вы когда-нибудь задумывались, как правильно перевести русское слово "ухаживать" на украинском? Этот вопрос часто вызывает затруднения, ведь ответ зависит от контекста.
Украинский язык богат оттенками значений, и важно уметь их различать. "Телеграф" разбирался, как правильно высказываться на украинском языке в разных ситуациях.
Когда речь идет о симпатии или влюбленности
Если вы хотите описать романтические ухаживания, используйте следующие слова:
- Залицятися.
- Упадати.
- Увиватися.
- Підбивати клинці.
Пример: "Він вже місяць залицяється до Марії".
Когда речь о заботе и уходе
Для описания ухода за кем-то, кто нуждается в помощи, используйте следующие выражения:
- Доглядати (когось).
- Ходити коло (когось).
- Турбуватися.
- Піклуватися.
- Опікуватися.
- Дбати.
Пример: "Бабуся доглядає онуку, поки батьки на роботі".
Важные нюансы употребления
Для романтических отношений используем синонимы: залицятися, упадати, увиватися. Для ухода и заботы — доглядати, ходити коло, піклуватися.
Примеры правильного употребления:
- "Микола вже давно увивається біля Оксани".
- "Медсестра цілий день ходила коло важкохворого пацієнта".
- "Батьки постійно дбають про добробут своїх дітей".
Употребляйте эти слова правильно, и ваша речь станет не только грамматически корректной, но и более выразительной и богатой. Это также открывает новые возможности для эффективного общения и взаимопонимания.
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