Как правильно "ухаживать" на украинском: не перепутайте эти синонимы

Эти слова помогут вам более точно и отчетливо высказать свои мысли

Вы когда-нибудь задумывались, как правильно перевести русское слово "ухаживать" на украинском? Этот вопрос часто вызывает затруднения, ведь ответ зависит от контекста.

Украинский язык богат оттенками значений, и важно уметь их различать. "Телеграф" разбирался, как правильно высказываться на украинском языке в разных ситуациях.

Когда речь идет о симпатии или влюбленности

Если вы хотите описать романтические ухаживания, используйте следующие слова:

Залицятися. Упадати. Увиватися. Підбивати клинці.

Пример: "Він вже місяць залицяється до Марії".

Когда речь о заботе и уходе

Для описания ухода за кем-то, кто нуждается в помощи, используйте следующие выражения:

Доглядати (когось). Ходити коло (когось). Турбуватися. Піклуватися. Опікуватися. Дбати.

Пример: "Бабуся доглядає онуку, поки батьки на роботі".

Важные нюансы употребления

Для романтических отношений используем синонимы: залицятися, упадати, увиватися. Для ухода и заботы — доглядати, ходити коло, піклуватися.

Примеры правильного употребления:

"Микола вже давно увивається біля Оксани".

"Медсестра цілий день ходила коло важкохворого пацієнта".

"Батьки постійно дбають про добробут своїх дітей".

Употребляйте эти слова правильно, и ваша речь станет не только грамматически корректной, но и более выразительной и богатой. Это также открывает новые возможности для эффективного общения и взаимопонимания.

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