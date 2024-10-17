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Як правильно "ухаживать" українською: не переплутайте ці синоніми

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Як та за ким "ухаживать" українською
Як та за ким "ухаживать" українською. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці слова допоможуть вам більш точно і виразно висловити свої думки

Ви коли-небудь замислювались, як правильно перекласти російське слово "ухаживать" українською? Це питання часто викликає труднощі, адже відповідь залежить від контексту.

Українська мова багата на відтінки значень, і важливо вміти їх розрізняти. "Телеграф" розбирався, як правильно висловлюватися українською у різних ситуаціях.

Коли йдеться про симпатію чи закоханість

Якщо ви хочете описати романтичні залицяння, використовуйте такі слова:

  1. Залицятися.
  2. Упадати.
  3. Увиватися.
  4. Підбивати клинці.

Приклад: "Він вже місяць залицяється до Марії".

Коли мова про турботу та догляд

Для опису догляду за кимось, хто потребує допомоги, використовуйте такі вирази:

  1. Доглядати (когось).
  2. Ходити коло (когось).
  3. Турбуватися.
  4. Піклуватися.
  5. Опікуватися.
  6. Дбати.

Приклад: "Бабуся доглядає онуку, поки батьки на роботі".

Важливі нюанси вживання

Для романтичних стосунків використовуємо синоніми: залицятися, упадати, увиватися. Для догляду та турботи — доглядати, ходити коло, піклуватися.

Приклади правильного вживання:

  • "Микола вже давно увивається біля Оксани".
  • "Медсестра цілий день ходила коло важкохворого пацієнта".
  • "Батьки постійно дбають про добробут своїх дітей".

Вживайте ці слова правильно, і ваша мова стане не лише граматично коректною, але й більш виразною та багатою. Це також відкриває нові можливості для ефективного спілкування та взаєморозуміння.

Раніше "Телеграф" розповідав, як називати хулігана українською. Є аж дев'ять колоритних слів, про які ви могли не знати.

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#Українська мова #Правила #Мова