"Экономическое бронирование примут при одном условии": нардеп о бюджете выживания, усталости партнеров и миллиардах на дороги

Перед партнерами нужно ставить вопрос о списании государственного долга

В правительстве и парламенте активно продолжается процесс верстки бюджета на следующий год. Впрочем, предложенный Кабмином проект главной сметы страны, мягко говоря, оптимизма не прибавляет. Дефицит в 40 миллиардов долларов, 26% ВВП на нужды войны, ощутимое сокращение социальных расходов, доллар по 45 гривен – признаки того, что страна переходит на еще более жесткий режим экономии.

Из каких источников будет наполняться казна в следующем году? Готовы ли партнеры давать нам больше денег, а может, даже и списать государственный долг? Что, наконец, будет с экономическим бронированием, которое уже не первый месяц обсуждают в обществе? Эти и другие вопросы "Телеграф" задал народному депутату от "Слуги народа", члену бюджетного комитета ВР Павлу Фролову.

"Есть только половина ресурса"

– Павел, недавно парламент увеличил расходы бюджета 2024 года на 500 миллиардов гривен , которых не хватало на нужды военных. Объясните, откуда эти деньги будут брать?

– Там много источников. Предусмотрено как увеличение доходной части, так и уменьшение расходной с последующим направлением "сэкономленных" средств на нужды военных. На 216 миллиардов предусмотрены дополнительные внутренние заимствования, то есть выпуск ОВГЗ. Расходы мы снизили на 58 миллиардов, наибольшей составляющей является уменьшение стоимости обслуживания государственного долга (47 миллиардов), предусмотрено также уменьшение расходов на государственный аппарат.

– Эти источники, которые вы назвали, позволят добрать эти 500 миллиардов?

– Нет. Проголосованными изменениями доходы увеличились на 142 миллиарда, в том числе за счет увеличения поступлений налога на прибыль предприятий на 56 миллиардов и НДФЛ – на 29.

– Что касается того, как вообще так произошло, что в конце года стране не хватило 500 миллиардов на нужды военных. Премьер-министр Шмигаль объяснял, что при планировании бюджета на 2024 год совместно с МВФ одним из прогнозов партнеров было то, что военные действия будут продолжаться до лета. Потому военные расходы были запланированы на недостаточном уровне. Как насчет бюджета на следующий год? Там финансирование войны запланировано до какого времени? До весны, лета, осени?

– Мы, как парламент, не имели права не выделить эти дополнительные полтриллиона гривен на защитников Украины. Тем более Минфин предложил пути привлечения дополнительных ресурсов для увеличения расходов бюджета. Ведь заявки от Генштаба в Минфин всегда в несколько раз превышают наши финансовые возможности.

А относительно следующего года рекордные 2,2 триллиона гривен пойдут на защиту от вооруженной агрессии, что составляет две трети от общего фонда бюджета. Рекордные – потому что даже с учетом плюс 500 миллиардов в бюджете этого года, все равно предусмотрено увеличение почти на 55 миллиардов. В этих нуждах денежное обеспечение военнослужащих – 1,2 триллиона, а другие средства пойдут на разработку и закупку дронов, вооружение, военную технику, развитие оборонно-промышленного комплекса…

– То есть, весь следующий год, если анализировать бюджет, мы будем воевать?

– Что касается того, чтобы предусмотреть в бюджете до каких пор будут продолжаться боевые действия… Ну, кто может сказать, когда закончится война?

У нас расходы почти вдвое больше доходов. Если раньше доходы были практически такие же, как расходы (бюджетный дефицит был 3-5% в пределах "ковидных" ослабленных требований Евросоюза), то когда началось полномасштабное вторжение, расходы начали расти. Доходов не хватает, чтобы покрывать все расходы. Война – это очень дорого. Несколько месяцев назад 100 миллионов долларов в день составили военные расходы. А сейчас они растут. На 2025 год на оборону страны предусмотрено в полтора раза больше всех фактических суммарных расходов госбюджета последнего до полномасштабки 2021 года.

Мы прогнозируем доходы, но что делать, если расходы постоянно увеличиваются? Кроме того, военные нужды не финансируются за счет международной помощи. Нам нужно каждый год находить около 40 миллиардов долларов. Насколько мне известно пока есть только половина ресурса. Все остальное нужно доискать, убедить партнеров.

"Война прожирает все"

– Бюджет в следующем году, это бюджет затягивания поясов?

– Да. У нас нет достаточного ресурса, чтобы увеличивать социальные расходы. Все прожирает война – на нее предусмотрено в 5,2 раза больше, чем на следующий приоритет – соцзащиту. Поэтому это действительно бюджет выживания и приближающейся победы. А какой выход? Чтобы увеличить социалку, выход в том, чтобы партнеры нам дали больше. А все налоги, сборы, таможенные платежи, поступления от приватизации, продажи ОВГЗ, использование государственной собственности – все идет на безопасность и оборону. Финансирование социалки – это коммуникация с партнерами.

– Партнеры готовы давать больше?

– К сожалению, усталость от войны чувствуется. В каждой стране есть свои проблемы, свои избиратели, своя оппозиция, которая пытается расшатывать ситуацию и говорить, а чего это вы помогаете украинцам, когда наши граждане тоже нуждаются в решении миллиона вопросов. Ну, это такая вот политика. Прагматическая. Часто циничная. Есть, конечно, демократические ценности, за них стоит демократический мир, но все равно все шатается.

– Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев обращал внимание на то, что в бюджете в следующем году заложен рост налоговых поступлений на 18,2% и это, якобы, свидетельствует о введении экономического бронирования . Так экономическое бронирование планируется?

– Это как с выездом студентов: очень много разговоров. Я думаю, что это решение будет принято на самом высоком уровне и если будет согласие военных. Чтобы люди, постоянно рискующие жизнью, это поняли. Если большинство военных это не будет воспринимать, то вряд ли это будет вводиться.

Но это очень нужно экономике. Принцип "воюй, или работай" очень важен, чтобы были ресурсы и предприятия работали. Войны выигрываются экономиками. Но при разработке и внедрении этой модели, при голосованиях, мы должны принимать во внимание и мнение военных.

– А военные пока принципиально против этого?

– В какой-то степени экономическое бронирование уже есть, если мы говорим об объектах критической инфраструктуры. Что касается всей экономики… Это сложный для общества и военных вопрос. Ребята, которые продолжают терпеть в окопах все тяготы войны, кто три, а кто уже 10 лет, справедливо задают вопрос, что если будет внедрено экономическое бронирование, они получат право на такое бронирование? Они те, благодаря кому мы можем с вами свободно общаться здесь в Киеве. Вы знаете, что им ответить?

"Надо ставить вопрос о списании госдолга"

– В проекте бюджета на следующий год заложено 43 миллиарда гривен на дороги. Эта норма останется или сейчас идут дискуссии и ее "выкинут"?

– Я сам подавал правку о переброске части этих денег — по крайней мере 5 миллиардов, на программу е-Відновлення, то есть на компенсации потерявшим жилье украинцам. Будем за это сражаться, чтобы забрать эти средства.

– Вы раньше комментировали, что наш дефицит бюджета самый большой в мире. Чем это чревато?

– А мы не можем по-другому воевать, но и урезать социалку тоже не имеем права. Понятно, что большая часть помощи – это не только гранты и из-за этого растет государственный долг. Хотя я считаю, что мы можем задавать вопросы о списании этого долга, потому что война в стране.

– А мы ставим этот вопрос перед партнерами?

– Этот вопрос я задавал министру финансов еще в 2022 году. Тогда ответ звучал так, что мы все равно сейчас так много привлекаем средств, что нам невыгодно ставить вопрос о списании долга. То есть выплаты по процентам государственного долга не сопоставимы с теми средствами, которые мы привлекаем. А если бы мы поставили вопрос о списании долга перед партнерами, то это могло бы повредить нашей позиции по привлечению средств.

Но когда военные действия будут закончены, то, конечно, этот вопрос должен быть. У нас только материальный ущерб в результате полномасштабной войны, на конец 2023 года Всемирный Банк оценил в 486 миллиардов долларов. Это без учета вреда, причиненного жизни и здоровью украинцев. Какой бюджет это выдержит? А нам нужны средства и на восстановление, социалку, адаптацию военных. Поэтому мы еще вернемся к вопросу списания части государственного долга. Уже положительный пример реструктуризации гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.

Почему количество переселенцев в Украине увеличивается, а их поддержка уменьшается? Вернут ли большинству ВПЛ выплаты? Как государство планирует обеспечивать жильем тех, кто его потерял? Об этом читайте во второй части интервью.