Экономическое бронирование заработает еще в текущем году: детали от нардепа

Но не стоит рассматривать эту систему как возможность "откупиться" от военной службы

Новая система экономического бронирования от мобилизации станет реальностью уже в текущем году. Правительство Украины готовится ввести механизм, позволяющий критически важным работникам оставаться на своих рабочих местах во время военного положения.

Но не следует рассматривать эту систему как возможность "откупиться" от военной службы. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью на YouTube-канале АСАТтрепс.

"Я бы не называл это экономическим бронированием в том смысле, что ты оплатил деньги — не идешь в армию. Так не будет", — подчеркнул нардеп.

Эта инициатива должна сбалансировать потребности обороны и обеспечить эффективную работу критически важных отраслей экономики. "Будет реализация кабинетом министров принципа "работай или воюй" — то, о чем говорил премьер-министр. И это будет в ближайшее время", — отметил Гетманцев.

По словам Гетманцева, новая система будет основываться на постановлении Кабинета Министров, а не на законодательных актах. Одним из ключевых критериев для получения отсрочки станет размер официальной заработной платы работника. Кроме того, будет расширен перечень отраслей, подпадающих под действие этого механизма.

В чем суть экономического бронирования

Суть экономического бронирования проста: работник платит значительно большую сумму военного сбора, а получает отсрочку от призыва. Это поможет предприятиям сохранить важных специалистов, без которых бизнес не сможет нормально работать.

Ожидается, что эта система начнет действовать осенью 2024 года – ориентировочно в октябре или ноябре. Министерство финансов подсчитало, что благодаря этому государство сможет получать дополнительно около 8 миллиардов гривен в месяц. Эти деньги пойдут в государственный бюджет и помогут поддерживать экономику страны во время войны.

Однако, по мнению экспертов, внедрение в Украине экономического бронирования от мобилизации может привести к расколу в обществе. В частности, так считает политический эксперт Тарас Загородний.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине изменили механизм бронирования работников. Забронировать работников можно только после выполнения определенных требований.