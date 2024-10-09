Экономическое бронирование поставили на паузу из-за Зеленского: что его возмутило

Теперь чиновники будут проводить аудит

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров Украины приостановил действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до 15 ноября 2024 года. Такое решение было принято из-за возмущения президента Украины Владимира Зеленского, вызванного бронированием 1,5 миллиона человек.

Текст соответствующего документа опубликован изданием The Page. Также достоверность решения подтвердили информированные источники ЭП в правительстве.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", – процитировало издание слова высокопоставленного собеседника.

Таким образом, Министерство экономики обязали провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций до 15 ноября. До 20 числа ведомство должно проинформировать правительство о результатах.

Отмечается, что экономическое и оборонное ведомства совместно должны подготовить и представить Кабмину проект решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

"Остановка до 15 ноября 2024 г. действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", – говорится в документе.

На основании вышеизложенного центральные органы исполнительной власти, областные администрации и другие государственные органы не смогут определять такие предприятия до окончательного урегулирования вопроса.

Источник: The Page

Источник: The Page

Напомним, о том, могут ли забронированные работники выезжать за границу в командировку, рассказала адвокат Марина Бекало. Она напомнила, что это предусмотрено п. 2-6 Правил пересечения границы.