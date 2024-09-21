В Украине увеличат расходы на военные нужды: сумма беспрецедентна

Президент уже подписал Закон

В Украине на 500 миллиардов гривен увеличат расходы на военные нужды. Соответствующий закон в пятницу, 20 сентября, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект №11417 предусматривает расходы на 3,73 триллиона гривен с дополнительными 500,3 миллиарда гривен для определенных программ, из которых 495,3 миллиарда предназначены для сектора безопасности и обороны. Об этом говорится в карточке проекта на сайте Верховной Рады.

Закон был передан на подпись президенту в пятницу, 20 сентября, сразу после того, как его подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Народные депутаты проголосовали за него 18 сентября, свои голоса отдали 298 избранников.

Законопроект №11417, недавно представленный в парламенте, предлагает беспрецедентный бюджет на этот год в размере 3,73 триллиона гривен. Он предусматривает увеличение государственных расходов на 434,6 млрд грн, из которых 500,3 млрд грн предназначено для отдельных бюджетных программ. Из этой суммы 495,3 миллиарда гривен будут направлены на сектор безопасности и обороны. В то же время, планируется сократить расходы и кредиты на 65,7 миллиарда гривен.

Документ также предусматривает увеличение внутренних заимствований на 216,1 миллиарда гривен, в то же время уменьшая затраты на их обслуживание на 58,5 миллиарда гривен из-за реструктуризации еврооблигаций.

Кроме того, законопроект изменяет распределение поступлений от "военного" налога на доходы физических лиц в четвертом квартале: 59% средств будет направлено в общий фонд (вместо 25%), а Киеву достанется 78% вместо нынешних 40%.

Также планируется направить остатки бюджетных средств на реставрационные работы, строительство, модернизацию и другие улучшения. Отдельно отмечено, что средства государственных предприятий "Украина туристическая" и "Украинский институт интеллектуальной собственности" будут перенаправлены на нужды Главного управления разведки Министерства обороны.

Для обеспечения финансирования оборонных потребностей в размере 500 миллиардов гривен правительство планирует сокращение государственных расходов, снижение расходов на обслуживание и погашение государственного долга, а также привлечение дополнительных поступлений путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа и повышения акцизов на горючее и табачные изделия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине хотят повысить налоги "задним числом". Налоговый Комитет Верховной Рады уже принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта.