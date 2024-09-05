"Гарантировать никто не может": как государство планирует покрывать дефицит госбюджета на 2025 год

Часть суммы остается под вопросом

Дефицит государственного бюджета Украины на 2025 год будет не менее 40 млрд долларов. И сейчас страна может получить только половину этой суммы от западных партнеров.

Об этом рассказал экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире КИЕВ24.

"На следующий 2025 год дефицит бюджета Украины не может быть меньше, чем был в 2024 году. То есть в 2024-м это 40 млрд долларов, то в следующем — сумма будет такая же или больше", — говорит Устенко.

По его словам, определенную часть могут покрыть в ЕС, но это условная гарантия.

"Сейчас гарантировать что-то на 100% невозможно… Из этих 40 млрд мы имеем с вами только 20 млрд, которые должны предоставить партнеры ЕС. Остальные суммы находятся под вопросом", — объясняет эксперт.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, на следующий 2025 год дефицит госбюджета для гражданских нужд в Украине составит $35 млрд. И $20 млрд из этой суммы Украина получит через подписанные соответствующие соглашения и программы с партнерами. Но есть другая часть дефицита, она еще не покрыта, поэтому правительство будет искать пути, чтобы исправить это. Одним из которых вполне может быть повышение налогов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экономическое бронирование могут ввести уже в этом году. Оно пополнит бюджет минимум на 40 млрд грн.