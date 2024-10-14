Рассмотрение законопроекта об "экономическом бронировании" снова откладывается, что известно

Не все в Раде поддерживают законопроект в его действующей редакции

В ближайшие дни нардепы не будут рассматривать законопроект об "экономическом бронировании". Следующие две недели заседаний Верховной Рады не будет.

Об этом в эфире "День. LIVE" рассказал народный депутат Алексей Гончаренко. При этом он заявил о том, что лично не поддерживает данный законопроект.

"Я категорически против этого. Я предлагаю такое не принимать. Я предоставил законопроект, предусматривающий дать право всем субъектам, всем вообще компаниям украинским, дать возможность забронировать 30% своих военнообязанных, если они легально платят налоги, не имеют долгов, люди легально трудоустроены. 30% дать всем", — сказал Гончаренко.

Также он добавил, что если речь идет о компаниях военно-промышленного комплекса, энергетиков и так далее, то необходимо предоставить им стопроцентное бронирование.

"Я считаю, что это и есть экономическое бронирование. Дать возможность экономике бронировать сотрудников, чтобы экономика могла дальше работать. Это правильный путь. Если же мы создадим механизм, где можно будет просто внести деньги и на всех положить — я против этого", — сказал нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о возможной модели экономического бронирования. О ней сообщил народный депутат Ярослав Железняк.