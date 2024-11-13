Если фамилия звучит так, у предков был очень тяжелый характер
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Эти люди были очень конфликтными
Украинские фамилии могут многое рассказать о предках своих носителей. Некоторые говорят о том, что они имели магические способности, а другие – что у них был тяжелый характер.
Львовский языковед Юлиан Редько провел обширное исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а затем издал книгу "Современные украинские фамилии". Он перечислил родовые имена, которые в древности давали тем, кто был склонен к ссорам и конфликтам. Эти люди были сварливыми и вечно находили повод для того, чтобы устроить скандал. Их конфликтность настолько донимала окружающих, что они давали таким людям соответствующие прозвища, которые затем трансформировались в фамилии.
Людям с тяжелым характером давали следующие родовые имена:
- Бешкет;
- Верескун,
- Верещак;
- Горлатый, Горлай
- Грубиян;
- Заведия, Забияка;
- Крикун, Крикливец, Криклий;
- Морочило;
- Репетитор, Репетун;
- Скоробреха;
- Шумило;
- Задира, Задиренко, Задирака;
- Кривда, Кривденко;
- Сварник, Сварыч, Сварун;
- Гиркало.
Ранее "Телеграф" рассказывал о скифском следе в украинских фамилиях. Проверьте свою, может, и ваш род происходит от древних кочевников.