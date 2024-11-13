Укр

Если фамилия звучит так, у предков был очень тяжелый характер

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушки Новость обновлена 13 ноября 2024, 09:41
Девушки. Фото Freepik

Эти люди были очень конфликтными

Украинские фамилии могут многое рассказать о предках своих носителей. Некоторые говорят о том, что они имели магические способности, а другие – что у них был тяжелый характер.

Львовский языковед Юлиан Редько провел обширное исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а затем издал книгу "Современные украинские фамилии". Он перечислил родовые имена, которые в древности давали тем, кто был склонен к ссорам и конфликтам. Эти люди были сварливыми и вечно находили повод для того, чтобы устроить скандал. Их конфликтность настолько донимала окружающих, что они давали таким людям соответствующие прозвища, которые затем трансформировались в фамилии.

Людям с тяжелым характером давали следующие родовые имена:

  • Бешкет;
  • Верескун,
  • Верещак;
  • Горлатый, Горлай
  • Грубиян;
  • Заведия, Забияка;
  • Крикун, Крикливец, Криклий;
  • Морочило;
  • Репетитор, Репетун;
  • Скоробреха;
  • Шумило;
  • Задира, Задиренко, Задирака;
  • Кривда, Кривденко;
  • Сварник, Сварыч, Сварун;
  • Гиркало.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скифском следе в украинских фамилиях. Проверьте свою, может, и ваш род происходит от древних кочевников.

Теги:
#История #Украинцы #Фамилии