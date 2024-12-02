Никаких "підносів", "тьорок" та "друшлагів": как правильно называть эти кухонные атрибуты на украинском

На большинство из этих предметов мы говорим неправильно

Каждый день мы пользуемся кухонной утварью, не задумываясь о правильности названий. Часто употребляем слова, которые далеки от литературного украинского языка. Специалисты по языкознанию отмечают: культура общения начинается с правильного словоупотребления.

В том числе – на кухне. Как правильно называются кухонные атрибуты, говорится в публикации "Язык — ДНК нации".

Язык – живой организм, нуждающийся в бережном отношении. Каждое слово имеет свою историю, значение и благозвучие. Украинский язык богат точными и понятными названиями бытовых вещей, которые следует использовать вместо заимствованных слов.

Правильные названия кухонной утвари

Рассмотрим самые распространенные ошибки и их корректные варианты:

Вместо "кружка" – чашка;

Вместо "сахарниці" – цукорниця;

Вместо "тьорки" – тертушка;

Вместо "подноса" – таця;

Вместо "кофейника" – кавник;

Вместо "солонки" – сільниця;

Вместо "половника" – ополоник;

Вместо "досточки" – дощечка;

Вместо "салфєтки" – серветка;

Вместо "друшлага" – друшляк;

Вместо "кувшина" – глечик.

Каждое из этих слов имеет глубокие языковые корни и отражает красоту украинской терминологии. Они не только правильны, но и благозвучны, легко воспринимаются на слух.

Запоминая правильные названия, мы не только соблюдаем языковые нормы, но и сохраняем культурное наследие. Использование подлинных слов – это уважение к родному языку.

Также ранее "Телеграф" сообщал, как на украинском красиво называть "серьги". Есть также диалектизмы, которые хорошо обозначают это украшение.