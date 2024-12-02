Никаких "підносів", "тьорок" та "друшлагів": как правильно называть эти кухонные атрибуты на украинском
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На большинство из этих предметов мы говорим неправильно
Каждый день мы пользуемся кухонной утварью, не задумываясь о правильности названий. Часто употребляем слова, которые далеки от литературного украинского языка. Специалисты по языкознанию отмечают: культура общения начинается с правильного словоупотребления.
В том числе – на кухне. Как правильно называются кухонные атрибуты, говорится в публикации "Язык — ДНК нации".
Язык – живой организм, нуждающийся в бережном отношении. Каждое слово имеет свою историю, значение и благозвучие. Украинский язык богат точными и понятными названиями бытовых вещей, которые следует использовать вместо заимствованных слов.
Правильные названия кухонной утвари
Рассмотрим самые распространенные ошибки и их корректные варианты:
- Вместо "кружка" – чашка;
- Вместо "сахарниці" – цукорниця;
- Вместо "тьорки" – тертушка;
- Вместо "подноса" – таця;
- Вместо "кофейника" – кавник;
- Вместо "солонки" – сільниця;
- Вместо "половника" – ополоник;
- Вместо "досточки" – дощечка;
- Вместо "салфєтки" – серветка;
- Вместо "друшлага" – друшляк;
- Вместо "кувшина" – глечик.
Каждое из этих слов имеет глубокие языковые корни и отражает красоту украинской терминологии. Они не только правильны, но и благозвучны, легко воспринимаются на слух.
Запоминая правильные названия, мы не только соблюдаем языковые нормы, но и сохраняем культурное наследие. Использование подлинных слов – это уважение к родному языку.
Также ранее "Телеграф" сообщал, как на украинском красиво называть "серьги". Есть также диалектизмы, которые хорошо обозначают это украшение.