Жодних "підносів", "тьорок" та "друшлагів": як правильно називати ці кухонні атрибути українською

На більшість з цих предметів ми кажемо неправильно

Щодня ми користуємось кухонним начинням, не замислюючись про правильність назв. Часто вживаємо слова, які далекі від літературної української мови. Фахівці з мовознавства наголошують: культура спілкування починається з правильного слововживання.

У тому числі — на кухні. Як правильно називаються кухонні атрибути, йдеться у публікації "Мова ― ДНК нації".

Мова – живий організм, який потребує дбайливого ставлення. Кожне слово має свою історію, значення та милозвучність. Українська мова багата на влучні та зрозумілі назви побутових речей, які варто використовувати замість запозичених слів.

Правильні назви кухонного начиння

Розглянемо найпоширеніші помилки та їхні коректні варіанти:

Замість "кружка" – чашка;

Замість "сахарниці" – цукорниця;

Замість "тьорки" – тертушка;

Замість "поднос" – таця;

Замість "кофейника" – кавник;

Замість "солонки" – сільниця;

Замість "половника" – ополоник;

Замість "досточки" – дощечка;

Замість "салфєтки" – серветка;

Замість "друшлага" – друшляк;

Замість "кувшина" – глечик.

Кожне з цих слів має глибокі мовні корені та відображає красу української термінології. Вони не лише правильні, а й милозвучні, легко сприймаються на слух.

Запам'ятовуючи правильні назви, ми не лише дотримуємося мовних норм, а й зберігаємо культурну спадщину. Використання автентичних слів – це повага до рідної мови.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, як українською красиво називати "сережки". Є також діалектизми, які також гарно позначають цю прикрасу.