Как на украинском называть "сосульку": таких вариантов вы могли и не слышать

Зима приближается, и с ней – ледяные украшения на крышах, которые мы часто называем неправильно

На календаре зима, поэтому пора обратить внимание на "зимнюю терминологию" и избавиться русизмов ней. "Телеграф" предлагает рассмотреть слово, к которому все привыкли, но в украинском языке его нет.

Итак, "сосулька" – это русизм. В украинском есть замечательный аутентичное соответствие – бурклька.

Происхождение слова

"бурулька" имеет тюркские корни – от слова бора (boru), что означает "труба". Оно родственно со словами "буран" и "бурав".

Диалектические названия

Кроме "бурульки", в украинском языке существуют и другие интересные названия:

мерзляк;

висуля;

висулька;

копень.

Что такое "бурулька"?

Это ледяной сталактит, образующийся на краях нависающих предметов, на скальных выступах, береговых обрывах, проводах, ветвях деревьев и т.д. д. Обычно имеет конусообразную форму с вершиной диаметром несколько миллиметров внизу.

Примеры из литературы

Классики украинской литературы также использовали слово "сосулька":

"Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім пообпадали" (Евген Гребинка);

"На вусиках у Чупринівського танули дрібненькі льодові бурульки" (Ярослав Гримайло);

"А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги" (Оксана Иваненко).

Так что запомните: вместо "сосулька" говорим "бурулька"! Теперь вы знаете настоящее украинское название и интересные диалектные варианты этого зимнего явления.