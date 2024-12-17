Голосіїв или Голосієво: как правильно говорить на украинском

Почему многие до сих пор говорят "Голосиево", и как правильно употреблять это название?

В повседневном общении часто можно услышать искривленную русскоязычную версию названия одного из киевских районов. Многие говорят "Голосіїво", но это неправильно.

На украинском правильно говорить "Голосіїв". "Телеграф" объясняет почему.

Почему важно говорить правильно?

Язык – это не просто набор слов, а выражение национальной идентичности. Так же, как мы не говорим "Київо", не стоит искажать название этого киевского района. Голосіїв — это уникальное украинское название, имеющее свою благозвучную форму.

Правильное спряжение названия

Интересно, что название "Голосіїв" склоняется по той же модели, что и другие подобные топонимы, например, Киев или Николаев. Вот полная парадигма склонения:

Назв. падеж: Голосіїв

Род. падеж: Голосієва

Дал. падеж: Голосієву

Знах. падеж: Голосіїв

Ор. падеж: Голосієвом

Мест. падеж: (у) Голосієві

Мест. падеж (направление): (по) Голосієву

Зови. падеж: Голосієве

Так что в следующий раз, когда вы услышите исковерканную русскоязычную версию, смело исправляйте — Голосіїв ! Это не просто название одного из районов Киева, а ключ к пониманию красоты и логики украинского языка.

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