Вышла замуж за его водителя: как выглядит первая жена Ющенко и что о ней известно

Экс-президент оставил бывшей жене немалое состояние

Третий президент Украины Виктор Ющенко был женат дважды. Его первой женой стала Светлана Колесник, с которой у него родилось двое детей. О ней в сети есть немного информации, ведь она никогда не была публичной персоной.

В сети есть информация, что первая жена Виктора Ющенко очень благочестивый человек. В ее дворе даже часовня. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Светлане Колесник, которой экс-президент оставил немалое состояние после развода.

Родилась будущая жена Виктора Ющенко 12 апреля 1959 года в селе Ульяновка Сумской области. В школьные годы любила спорт – получила второй взрослый разряд по волейболу и настольному теннису. Также она участвовала в КВН, для команды которого даже писала сценарии.

Как пишет газета "Сегодня", с Виктором Ющенко Светлана познакомилась в родном селе. Тогда она была учительницей украинского языка и литературы, а он - экономистом Ульяновского отдела Госбанка СССР. Пара вышла замуж в 1977 году.

В браке родилось двое детей: Виталина Ющенко и Андрей Ющенко. В середине 1990-х годов брак Светланы и Виктора Ющенко распался. После развода Светлана переехала в село Иванковичи Киевской области, где проживает в имении, оставленном ей бывшим мужем.

Об экс-жене Викторе Ющенко слагали много сплетен. В частности, ходили слухи, что Светлана Колесник уехала за границу. Также говорили, что она погибла в Швейцарии. По сплетням, ее якобы "убрали".

В 2011 году появилась информация о том, что первая жена Ющенко вышла замуж за его водителя Сергея Ковальчука. В ее имении в селе Иванковичи была ограда из двухэтажного забора и гараж для машины. По словам соседей Светланы, у нее работают только церковные люди. Помощницы по хозяйству — две монахини из Киево-Печерского монастыря и еще одна из Сумской области.

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