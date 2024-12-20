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Вийшла заміж за його водія: як виглядає перша дружина Ющенка і що про неї відомо

Автор
Наталія Дума
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Першу дружину Віктора Ющенка звати Світлана Колесник
Першу дружину Віктора Ющенка звати Світлана Колесник. Фото Колаж Телеграфу

Експрезидент залишив колишній дружині чималі статки

Третій президент України Віктор Ющенко був одружений двічі. Його першою дружиною стала Світлана Колесник, з якою у нього народилося двоє дітей. Про неї в мережі є небагато інформації, адже вона ніколи не була публічною персоною.

У мережі є інформація, що перша дружина Віктора Ющенка — дуже побожна людина. У її дворі навіть є каплиця. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Світлану Колесник, якій експрезидент залишив чималі статки після розлучення.

Народилася майбутня дружина Віктора Ющенка 12 квітня 1959 року у селі Ульянівка, що на Сумщині. У шкільні роки любила спорт — отримала другий дорослий розряд з волейболу та настільного тенісу. Також вона брала участь у КВК, для команди якого навіть писала сценарії.

Як пише газета "Сегодня", з Віктором Ющенком Світлана познайомилася у рідному селі. Тоді вона була вчителькою української мови та літератури, а він — економістом Ульянівського відділу Держбанку СРСР. Пара одружилася у 1977 році.

У шлюбі народилося двоє дітей: Віталіна Ющенко та Андрій Ющенко. У середині 1990-х років шлюб Світлани та Віктора Ющенків розпався. Після розлучення Світлана переїхала до села Іванковичі Київської області, де проживає в маєтку, залишеному їй колишнім чоловіком.

Перша дружина Ющенка

Про ексдружину Віктора Ющенка складали багато пліток. Зокрема, ходили чутки, що Світлана Колесник виїхала за кордон. Також подейкували, що вона загинула у Швейцарії. За плітками, її нібито "прибрали".

Світлана Колесник перша дружина Ющенка
Фото:blik.ua

У 2011 році з’явилася інформація про те, що перша дружина Ющенка вийшла заміж за його водія Сергія Ковальчука. У її маєтку в селі Іванковичі була огорожа з двоповерхового паркану та гараж для машини. За словами сусідів Світлани, у неї працюють лише церковні люди. Помічниці по господарству — дві черниці з Києво-Печерського монастиря, і ще одна із Сумської області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину експрем’єра Миколи Азарова. Колаборант російського походження рідко висвітлював особисте життя.

Теги:
#Віктор Ющенко #Дружина #Президент України