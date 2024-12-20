Вийшла заміж за його водія: як виглядає перша дружина Ющенка і що про неї відомо

Експрезидент залишив колишній дружині чималі статки

Третій президент України Віктор Ющенко був одружений двічі. Його першою дружиною стала Світлана Колесник, з якою у нього народилося двоє дітей. Про неї в мережі є небагато інформації, адже вона ніколи не була публічною персоною.

У мережі є інформація, що перша дружина Віктора Ющенка — дуже побожна людина. У її дворі навіть є каплиця. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Світлану Колесник, якій експрезидент залишив чималі статки після розлучення.

Народилася майбутня дружина Віктора Ющенка 12 квітня 1959 року у селі Ульянівка, що на Сумщині. У шкільні роки любила спорт — отримала другий дорослий розряд з волейболу та настільного тенісу. Також вона брала участь у КВК, для команди якого навіть писала сценарії.

Як пише газета "Сегодня", з Віктором Ющенком Світлана познайомилася у рідному селі. Тоді вона була вчителькою української мови та літератури, а він — економістом Ульянівського відділу Держбанку СРСР. Пара одружилася у 1977 році.

У шлюбі народилося двоє дітей: Віталіна Ющенко та Андрій Ющенко. У середині 1990-х років шлюб Світлани та Віктора Ющенків розпався. Після розлучення Світлана переїхала до села Іванковичі Київської області, де проживає в маєтку, залишеному їй колишнім чоловіком.

Про ексдружину Віктора Ющенка складали багато пліток. Зокрема, ходили чутки, що Світлана Колесник виїхала за кордон. Також подейкували, що вона загинула у Швейцарії. За плітками, її нібито "прибрали".

У 2011 році з’явилася інформація про те, що перша дружина Ющенка вийшла заміж за його водія Сергія Ковальчука. У її маєтку в селі Іванковичі була огорожа з двоповерхового паркану та гараж для машини. За словами сусідів Світлани, у неї працюють лише церковні люди. Помічниці по господарству — дві черниці з Києво-Печерського монастиря, і ще одна із Сумської області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину експрем’єра Миколи Азарова. Колаборант російського походження рідко висвітлював особисте життя.