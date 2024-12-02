Познакомились в зале игровых автоматов: как выглядит жена экс-нардепа Ляшко

Политик находится в отношениях около 25 лет

Олег Ляшко — бывший народный депутат от "Радикальной партии", лидером которой он долгое время был. Политик запомнился украинцам эпическими выступлениями в Верховной Раде: пробовал украинскую землю, ходил с вилами и создавал образ народного политика. Также Ляшко периодически появлялся на публике вместе с супругой.

"Телеграф" расскажет, что известно об истории любви политика с его женой Роситой Сайранен.

Олег Ляшко и Росита Сайранен

Олег Ляшко и Росита Сайранен познакомились в 1998 году. Это произошло в зале игровых автоматов, где в то время работала женщина. Все началось с конфликта, поскольку Ляшко пожаловался, что ему не отдают выигрыш. А Росита была менеджером и пыталась уладить ситуацию. Тогда все обошлось, и будущий нардеп стал чаще приходить в игральное заведение. Так и началось их общение, которое переросло в отношения.

Вскоре пара начала жить вместе. В 2002 году у них родилась дочь, которую назвали Владиславой. Сейчас ей уже 22 года. Интересно, что у девушки — фамилия Горбенко, которая отличается от ее родителей.

Фото из сети

Ляшко и Сайранен обручились в 2018 году, живя в гражданском браке почти 20 лет. Росита рассказывала в интервью, что люди преимущественно регистрируют брак, чтобы "содержать друг друга или потом что-то делить". Она считала, что для того, чтобы чувствовать себя любимой, не обязательно идти в ЗАГС.

Фото из сети

Сам Ляшко рассказывал, что размышлял о том, нужно ли вступать в брак в течение 20 лет. Впрочем, отметил, что Росита в один момент сказала, что нужно жениться или расходиться. В конце концов, политик решил вступить в брак с любимой.

Фото из сети

"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам надо самая лучшая", — рассказал мужчина.

Фото из сети

Свадебную церемонию Ляшко с Сайранен отпраздновали в кругу самых близких. Они просто расписались в ЗАГСе. Женщина надела на радостное событие красное платье, а Ляшко — синий костюм с красным галстуком.

Фото из сети

Что касается Росситы, то известно, что она родом из Днепра. Женщина имеет испанское происхождение от прабабушки, в честь которой Сайранен и назвали Роситой. Она училась на библиографа, но не работала по специальности.

Фото из сети

В 2020 году супруги стали родителями во второй раз. У них появился сын, которого назвали Александром. Это произошло, когда женщине было 50 лет, а политику — 48. Ляшко рассказывал, что сохранять брак им с женой помогает уважение и дети.

Фото из сети

Фото из сети

В прессе писали, что Росита занималась сдачей квартир в аренду в Киеве. Также в 2020 году она баллотировалась в Киевский областной совет от "Радикальной партии", однако не прошла.

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