"Шикарная": жена Усика блеснула длинными ножками (фото)

Жена спортсмена похвасталась фигурой

Екатерина Усик, супруга чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) поделилась с поклонниками яркими снимками. Недавно она порадовала подписчиков нежной фотосессией.

Соответствующие фото супруга боксера опубликовала на своей странице в Instagram. Екатерина позировала перед камерой в откровенном бархатном платье изумрудного цвета, сделав акцент на свои длинные ножки.

Екатерина Усик

"Шикарная", "Поджег", "Горячая", "Невероятная", "Красавица", — подписчики с восторгом комментируют новые фото Екатерины.

Напомним, Усик завершил подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри и уже прибыл в Саудовскую Аравию, где 21 декабря состоится бой. В первом поединке Александр раздельным решением судей одолел "Цыганского короля". К слову, на вечере бокса Усик — Фьюри 2 выступят еще три украинца: Сергей Богачук, Андрей Новицкий и Даниель Лапин. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой.

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на шоу бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие "Кот" прибыл в образе "Хитмена".