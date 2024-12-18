Часы за 50 тысяч долларов и люксовые бренды: в чем ходила в Раду соратница Януковича Анна Герман и где жила (фото)

Нардеп была той еще модницей во времена режима Януковича

Анна Герман — одиозная личность в украинской политике и верная соратница беглого президента Виктора Януковича. В свое время она была личным пресс-секретарем беглеца, а потом заместителем главы его администрации. А еще она большая модница, которая не упускала возможности покрасоваться в стенах парламента своими нарядами и украшениями.

"Телеграф" решил вспомнить, как наряжалась в Верховную Раду Анна Герман, и где она жила в то время.

Анна Герман и ее люксовые бренды

Во времена правления Януковича Анна Герман была его соратницей, сходила в "Партию регионов" и занимала должность заместителя главы администрации президента. Однако даже на этих должностях ее доходы не соответствовали уровню жизни, который она демонстрировала.

Так, например, журналисты как-то заметили, что Анна Герман носит бриллиантовые часы марки "Franck Muller", которые на то время стоили около 50 тысяч долларов.

Как то Анна Герман выгуляла на людях массивное колье из жемчуга, которое тогда стоило около 10 тысяч долларов. Еще и босоножки удачно подобрала.

Отдельного внимания заслуживают брендовые сумки чиновницы, которые она меняла изо дня в день. Среди любимых брендов Анны Герман — Chanel, Louis Vuitton, Birkin и другие не менее дорогие марки.

При этом надо сказать, что у Герман действительно хороший вкус на наряды. Она всегда умела одеваться стильно и красиво, а ее наряды хорошо соответствовали мероприятиям и местам, которые она посещала.

Недвижимость и авто Анны Герман

Журналисты выяснили, что во времена при власти Анна Герман жила в роскошном доме в Святошинском районе Киева. Он расположен в коттеджном городке в окрестностях села Гореничи. Это – три километра от столичного КПП по Житомирской трассе. Такое удобное расположение особняка давало Анне Герман возможность минут за 20 добраться к центру столицы. К слову, дом нардепа журналисты "на глаз" оценили в 300 квадратных метров, а земельный участок — примерно в двадцать соток.

Что касается автомобилей, то в своей декларации Анна Герман в то время указывала два — Mercedes SLK и BMW X5. При этом на работу в Верховную Раду ее привозили на Toyota Land Cruiser, стоимостью около 100 тысяч долларов.

К слову, о декларации, в 2010 году Анна Герман кроме авто указала всего 235 тысяч гривен дохода. А на вопросы журналистов о брендовых сумках и драгоценных украшениях отвечала, что большинство из этого ей дарили.

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