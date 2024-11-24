Всегда была "в тылу" и не появлялась на публике: как выглядит и что известно о жене бывшего премьера Николая Азарова

Людмила Азарова всегда была в тени мужа-политика

Николай Азаров – бывший украинский политик времен беглеца Виктора Януковича. Коллаборант русского происхождения редко показывалличную жизнь, в то время как политическая деятельность всегда вызывала резонанс у общества и была выставлена "на показ".

Известно, что у Николая Азарова есть жена и уже взрослый сын Алексей, который в свое время также был нардепом. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит избранница экс-регионала и что известно о ней.

Что известно о жене Николая Азарова

Супругу бывшего премьер-министра Украины зовут Людмила. С будущим мужем они познакомились при нестандартных обстоятельствах — во время пожара. Прогуливаясь по улице, увидели, что горит здание и остановились, чтобы посмотреть. Познакомились и разговорились и сразу договорились о свидании.

Знакомство произошло еще в студенческие времена в 1960-х. Их свадьба состоялась 7 ноября 1967, когда Николай учился на геологическом факультете Московского университета. До окончания учебы у пары родился сын Алексей.

Во время политической карьеры Азарова Людмила избегала публичности и сосредотачивалась на семейных делах. Она жила вместе с мужем на государственной даче в Конча-Заспе, где занималась хозяйством и садоводством.

На публичных мероприятиях Людмила Азарова не была рядом с мужем и не поддерживала его. Она была "в тылу", а ее имя очень редко появлялось в СМИ.

Фото: Tabloid

После Революции Достоинства в 2014 году супруги уехали в Россию. Известно, что семья получила статус "политического беженца" в РФ. Людмила владеет недвижимостью на Рублевке – элитном районе близь Москвы. В частности, ее имя связывают с имением площадью более 1000 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас любовница экспрезидента Украины Януковича Любовь Полежай. Именно с Любовью и своей падчерицей бывший президент бежал в Россию, а его экс-дружина Людмила уехала в оккупированный Крым.