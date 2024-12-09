Все вместе сбежали к Путину: как выглядит жена Башара Асада и сколько у него детей (фото)

После свержения режима Асада в Сирии он вместе с женой и детьми поспешно сбежали в Россию

В воскресенье, 8 декабря, стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прилетел в Москву. Эту информацию уже подтвердили в Кремле, хотя ранее бегство из Дамаска Башара Асада сопровождалось новостями о крушении самолета, на борту которого он якобы был. Также была информация о том, что семья — жена и трое детей — сирийского диктатора прибыли в РФ накануне.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене и детях уже беглого сирийского президента, которого по сценарию Януковича, приютил у себя Путин.

Башар Асад — что известно о его семье

После государственного переворота в Сирии президент страны Башар Асад поспешно сбежал из Дамаска при поддержке россиян. А его жена Асма аль-Асад и трое детей выехали из Сирии немного ранее. Российское государственное информагентство ТАСС ссылаясь на источники в Кремле, утверждает, что Асаду и его семье предоставили убежище в Москве.

Известно, что Башар Асад женился на своей избраннице Асме аль-Асад спустя год после после избрания на первый президентский срок. Асма аль-Асад родилась в Лондоне 11 августа 1975 года, сейчас ей 49 лет. Ее семья происходит из сирийского города Хомс. Асма — дочь уважаемого врача-кардиолога, выходца из рода сирийских суннитов, и отставной дипломатки Сахар Отри аль-Ахрас. Известно, что жена Асада окончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы.

После университета она работала в разных банках и больших компаниях, а потом в 2000-м году вернулась в Сирию. Там она вышла замуж за Башара Асада. В этом браке в 2001 году у них родился сын Хафез, в 2003 году — дочь Зейн, а в 2004 году ещё один сын Карим. Тем временем родители Асмы Асад остались жить в Лондоне.

Известно, что в 2017 году дети Башара Асада отдыхали в оккупированном Россией Крыму. Их принимали в детском центре "Артек". И как рассказал позже директор центра, для детей сирийского диктатора никаких исключений не делали, и вообще не знали, что это дети сирийского президента — друга Путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть взорвалась мемами после побега Асада из Сирии к Путину. Люди не сдерживают эмоций.