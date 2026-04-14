"Безумный самозванец". Трамп вызвал новые подозрения в серьезной болезни

Американский лидер Дональд Трамп оказался в центре обсуждений после публикации фото, где он предстал в виде Иисуса Христа. Некоторые стали предполагать, что у президента США есть когнитивные проблемы, включая признаки деменции.

Мысль об этом выразил политический комментатор Хемант Мехт на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). В комментариях под постом поддержали версию.

"Наилучшая интерпретация этого заключается в том, что деменция прогрессирует", — пишет Мехт, а пользователи добавляют: "Да, безумный самозванец, изображающий из себя доктора Иисуса".

Некоторые также отмечают, что в этой ситуации невозможно отличить — это психические расстройства Трампа или же его намеренный обман и отвлечение внимания.

По итогу президент США удалил пост, но на этом его выходки не закончились, поскольку после этого он поздно ночью начал распространять ненавистнические сообщения в адрес Папы Льва.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп часто самостоятельно ведёт свои социальные сети, не согласовывая публикации с советниками, пишет Irish Star.

Стоит добавить, что ситуация уже вызвала реакцию религиозных и медийных кругов. Папа Лев, комментируя фото, которое опубликовал Трамп в виде Иисуса Христа, коротко ответил: "Иронично само название сайта. Больше ничего не скажу". Реь идет о названии соцсети американского лидера под названием "Truth social" ( в переводе — "социальная правда" или " соцсеть правды").

Предыстория

12 апреля президент США опубликовал сгенерированное ИИ изображение после своей словесной перепалки с Папой Львом XIV.

На снимке Трамп изображен с рукой на голове больного человека. На фотографии его окружают последователи, американский флаг, орлы и Статуя Свободы.

От рук американского лидера исходит свет, а женщина позади больного, которого он исцеляет, сложила руки в молитвенном жесте. Стоит отметить, что в правом нижнем углу картинки все-таки присутствует врач в соответствующей одежде и со стетоскопом на шее. Однако Трамп на картинке был в одеянии, больше напоминавшем хитон Иисуса Христа с накидкой.

Изображение Трампа в виде Иисуса Христа. Источник: RealDonaldTrump/Truth Social

Стоит отметить, что пост содержал не только изображение, но и резкую критику Папы Римского Льва XIV:

"Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. Мне его брат Луи нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев – нет!

Я не хочу Папу, который считает нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу.

И я не хочу Папу, который критикует президента США за то, что я делаю именно то, ради чего меня избрали!

Лев должен быть благодарен, потому что, как все знают, его избрание стало неожиданностью. Его поставили только потому, что он американец и в церкви считали, что это самый лучший способ взаимодействовать с президентом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане".

Изображение было удалено из аккаунта Трампа в Truth Social в понедельник после резкой критики со стороны ряда сторонников президента в интернете.

Подписчики под этой публикацией назвали его больным, антихристом, "фальшивым богом, убивающим людей" и отвратительным.

О деменции говорят не впервые

Состояние здоровья политика из-за возраста и других признаков часто становится темой обсуждения в СМИ и соцсетях. Как писало ранее издание Irish Star, после недавнего выпада Трампа в сторону Ирана его заподозрили в старческой деменции. В частности, такое мнение высказал старший медицинский аналитик MS NOW доктор Вин Гупта. По его словам, у президента США есть тревожные признаки, которые могут указывать на это заболевание.

"Непоследовательность. Не может закончить предложения. Часто путается. Нелогичный ход мыслей. Трудности с подбором слов", — написал доктор Гупта в соцсетях.

К таким выводам доктор пришел после этого сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет. Откройте, бл*дь, пролив, или будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху".

До этого, в сентябре 2025 года психолог Джон Гартнер, который работал внештатным профессором медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, рассказал в подкасте The Daily Beast, что заметил у Трампа серьезное ухудшение состояния, которое может указывать на слабоумие.

По словам доктора Гартнера, у президента США наблюдается нарушение языковых и двигательных навыков, а также контроля импульсов. Это может свидетельствовать о деменции.

"Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей. Многие не осознают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком", — сказала она.

Для справки:

Деменция — это приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Признаки:

Нарушение кратковременной и долговременной памяти

нарушение абстрактного мышления;

нарушение критики, проявляющееся как неспособность строить реальные планы в отношении окружающих, родных и вопросов, связанных с работой;

нейропсихологические симптомы и синдромы: афазия, апраксия, агнозия ("три А"), а также нарушение визуально-пространственных функций и конструктивной деятельности;

смены личности.

Социальная дезадаптация в семье и работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп "уменьшился" на фото с королем Нидерландов. Какой его рост на самом деле.