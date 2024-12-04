Сделал предложение под обстрелами россиян: как выглядит жена путешественника Синельникова

Путешественник женился второй раз

Евгений Синельников прославился благодаря телешоу "Орел и решка", где он работал ведущим. Путешественник объездил 115 стран, а в 2021 году стал соучредителем "УкрЮтюбПроекта". В отличие от своих коллег-предателей мужчина проявил четкую проукраинскую позицию и осудил Россию за полномасштабную войну.

"Телеграф" раскроет личную жизнь телеведущего, в частности, находится ли он в отношениях.

Что известно о личной жизни Евгения Синельникова

Первой женой телеведущего была его однокурсница Елена из Киевского национального университета культуры и искусств. Они состояли в браке в течение 20 лет. Супруги работали вместе в проекте "Орел и решка": Евгений был ведущим и режиссером, а Елена — продюсером.

Фото из сети

Евгений рассказывал в интервью, что съемки программы занимали много времени. К тому же, проект снимали в разных странах, поэтому Синельников с женой могли находиться в разных уголках мира. Постоянная разлука и отсутствие времени для двоих и стала причиной развода.

Фото из инстаграма Елены Синельниковой

"Решка" — такой проект, когда ты с года девять месяцев где-то. У тебя другая жизнь. И когда это 10 лет мы, как супруги, но чужие люди, потому что ты – на Мальдивах, а она – в Японии, потом ты – в Мексику, а она – еще куда-то. Потом пересеклись, а что ты? А? и снова разъехались. Просто в одно время мы поняли, что мы уже живем разными жизнями, зачем это искусственно продолжать», — рассказывал ведущий.

В то же время с Еленой телеведущий разошелся мирно. Также у них есть совместный сын Алексей, которому сейчас около 12 лет. .

Фото из сети

В марте 2022 года Синельников сделал предложение своей избраннице. Любимой телеведущего стала Наталья Клипа, продюсер компании BADOEVTEAM и соучредитель рекламного агентства BADOEV ID. Они также познакомились во время учебы в Киевском национальном университете культуры и искусства. Евгений сделал предложение Наталии в Гостомеле, когда россияне обстреливали город. Он понял, что лучшего момента может не быть

Фото с инстаграма Евгения Синельникова

В августе 2022 года Синельников женился на Клипе. Они устроили небольшую церемонию возле своего дома в Буче. Именно там пара скрывалась от русских захватчиков в начале полномасштабной войны. Из-за бомбардировки оккупантов жилье было почти полностью разбито.

Фото с инстаграма Евгения Синельникова

На свадьбе был друг супругов, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев. Он пожелал влюбленным всегда быть счастливыми.

"Именно в этом доме мои дорогие друзья прятались в первые дни войны. Две недели в подвале… Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю, что это на всю жизнь. Вы друг у друга", — написал Бадоев.

Фото из инстаграма Алана Бадоева

Фото с инстаграма Натальи Синельниковой

Фото с инстаграма Натальи Синельниковой

Супруги периодически делятся теплыми фотографиями в соцсетях. Они обмениваются словами любви и поздравляют друг друга с днем рождения.

Фото с инстаграма Натальи Синельниковой

Фото с инстаграма Натальи Синельниковой

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