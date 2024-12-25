Быстрая и меткая артиллерия AS-90 украинских воинов разбирает оккупантов (фото, видео)

Украинские военные хвалят британскую пушку за два качества

Британия поставляет Украине немало разного вооружения. Важной частью является артиллерия, в частности, самоходная артиллерийская система AS-90. Она в ВСУ получает очень положительные отзывы.

Командир батареи Евгений с позывным "Патрон" в комментарии "Армияинформ" на Покровском направлении рассказывает, что AS-90 демонстрирует скорость в наведении на цель и стрельбе. За 4,5 минуты команда успевает получить координаты, подготовить САУ, выехать на огневую позицию в сотне метров от тайника, навестись и отработать по врагу. Скорострельность пушки в условиях украинского использования – до 6 выстрелов в минуту.

Артиллеристы уже даже перестали считать, во сколько целей они попали, ведь кроме скорости AS-90 имеет еще одно преимущество – точность. Склады с боеприпасами, вражеские РСЗО, бронетехника и т.д., во все попадает эта британская гаубица. Командир пушки Ярослав рассказал, что недавно попали в контрольно-наблюдательный пункт россиян по пристрельному выстрелу, второй понадобился как "контрольный". Это оказался штаб неприятеля.

Технические характеристики AS-90

Вес — 45 тонн,

Экипаж — 5 человек,

Вооружение

Основная 155-мм пушка L31A1 (длина 39 калибров), способная стрелять разнообразными боеприпасами, включая осколочно-фугасные снаряды.

Дополнительный 7,62-мм пулемет НАТО L7 GPMG,

AS-90 на Покровском направлении/ АрмияInform

Эффективная дальность стрельбы – до 24 км,

Максимальная дальность активно-реактивными снарядами – до 30 км,

Скорость – до 53 км/ч на дорогах,

Дальность примерно 420 км по шоссе.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской ракете "Трембита". О разработке стало известно накануне, базовый образец имеет дальность до 200 км, но разрабатывается и более дальнобойная версия, которая способна долететь до Москвы.