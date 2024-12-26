Что должно быть указано в повестке, чтобы она считалась действительной (фото)

Необходимо обязательно обращать внимание на наполнение повестки

Мужчины призывного возраста в Украине продолжают получать повестки и каждому необходимо знать, что должно быть указано в этом документе. Есть четкие требования, которые должны быть выполнены, чтобы повестка считалась юридически действительной.

В бланке должна быть не только графа для ФИО и причины вызова в ТЦК, а также и ряд других данных. Об этом пишет РБК-УКраина.

Отмечается, что военнообязанные, получившие повестку, обязаны явиться в военкомат в указанный срок для уточнения.

Что обязательно должно быть указано в повестке:

фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов), издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверить, подлежите ли вы мобилизации. Зависит от того, когда в последний раз мужчина проходил медосмотр.