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Что должно быть указано в повестке, чтобы она считалась действительной (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Что указано в повестке Новость обновлена 26 декабря 2024, 11:08
Что указано в повестке. Фото Getty Images

Необходимо обязательно обращать внимание на наполнение повестки

Мужчины призывного возраста в Украине продолжают получать повестки и каждому необходимо знать, что должно быть указано в этом документе. Есть четкие требования, которые должны быть выполнены, чтобы повестка считалась юридически действительной.

В бланке должна быть не только графа для ФИО и причины вызова в ТЦК, а также и ряд других данных. Об этом пишет РБК-УКраина.

Отмечается, что военнообязанные, получившие повестку, обязаны явиться в военкомат в указанный срок для уточнения.

Что обязательно должно быть указано в повестке:

  • фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
  • наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов), издавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК;
  • место, день и время явки по вызову;
  • наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
  • фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверить, подлежите ли вы мобилизации. Зависит от того, когда в последний раз мужчина проходил медосмотр.

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