Не позоритесь англицизмом "вайб": как правильно называется это душевное состояние на украинском

В украинском языке есть несколько точных соответствий

Действительно ли украинскому языку не хватает слов для описания эмоций и настроений? Повсеместное употребление англицизма "вайб" вытесняет удельные украинские слова, которые веками передавали особую атмосферу, настроение и ощущение. Наш язык богат меткими и благозвучными соответствиями, способными точно описать любые эмоциональные состояния.

В частности, хорошим соответствием этого слова будет "дух". "У сегодняшнего дня был особенный дух".

Когда "дух" не подходит по контексту, "вайб" можно заменить на "настроение" или "запал" (в значении эмоционального подъема).

Интересные альтернативы: "душевные волны", "энергетика", "атмосфера". Некоторые пользователи советуют использовать "благоустройство", "душевность" или выражение "на одной волне". Но тип фразы нужно выбирать, учитывая контекст.

Отдельное внимание можно уделить следующим авторским неологизмам: "хвиля", "добро-хвилі", "бриньки-хвилі". От глагола "веять" образовали варианты "вій", "вія", "навій"— в значении "излучать определенное настроение".

Языковеды также предлагают рассмотреть старинные украинские слова: "брин", "бринь", "брень" (от "бриніти" — переливаться красками, яснеть). В современном обиходе также часто используют описательные конструкции: "поймать волну", "душевная атмосфера", "однодушно отдыхать". Такие выражения также точно передают контекст использования английского слова "vibe".

Также "Телеграф" писал, как правильно перевести на украинский "разрешите за вами поухаживать". Для правильного употребления можно использовать несколько нюансов.