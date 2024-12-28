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Не тільки холодець. Як українською називати улюблену страву мільйонів

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Як сказати холодець українською Новина оновлена 28 грудня 2024, 19:20
Як сказати холодець українською. Фото Колаж "Телеграф"

Існує щонайменше 5 синонімів

В українській мові існує багато відповідників до кальки з російської та суржику. Проте є слова, які дійсно українські, та мають кілька етнічних відповідників, як от "холодець".

"Телеграф" розповість про цікаві синоніми "холодцю", які урізноманітнять словниковий запас. Зауважимо, що в українській мові є слово "холодець", і його можна використовувати.

Проте існує кілька народних назв, які звучать цікавіше. Деякі з них утворились у певних регіонах України, і входять до мовного діалекту.

Як назвати "холодець" українською:

  • Драглі;
  • Студенець;
  • Дриженець;
  • Дриженина;
  • Гижки;
  • Захолод;
  • Заливне.

Додамо, що слово "драглі" походить від особливої желеподібної консистенції страви, яка нагадує драглисту масу. На Поліссі та в деяких західних областях України саме "драглі" є найпоширенішою назвою.

"Гижки" – ще одне унікальне слово, яке використовується переважно на Гуцульщині та Буковині. Воно також підкреслює особливу желеподібну структуру страви.

"Дриженець" – менш відома, але не менш цікава назва. Вона пов'язана зі словом "дрижати", що знову ж таки вказує на характерну консистенцію холодцю.

Як називають холодець у різних регіонах України:

  • Полтавщина — "заливне";
  • Західна Україна — "драглі";
  • Центральні області — "холодець";
  • Гірські регіони — "гижки" або "дриженець".

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно вітати з "наступаючими святами" і чому це словосполучення краще не використовувати.

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#Українська мова #Холодець #Як правильно