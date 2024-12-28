Не тільки холодець. Як українською називати улюблену страву мільйонів
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Існує щонайменше 5 синонімів
В українській мові існує багато відповідників до кальки з російської та суржику. Проте є слова, які дійсно українські, та мають кілька етнічних відповідників, як от "холодець".
"Телеграф" розповість про цікаві синоніми "холодцю", які урізноманітнять словниковий запас. Зауважимо, що в українській мові є слово "холодець", і його можна використовувати.
Проте існує кілька народних назв, які звучать цікавіше. Деякі з них утворились у певних регіонах України, і входять до мовного діалекту.
Як назвати "холодець" українською:
- Драглі;
- Студенець;
- Дриженець;
- Дриженина;
- Гижки;
- Захолод;
- Заливне.
Додамо, що слово "драглі" походить від особливої желеподібної консистенції страви, яка нагадує драглисту масу. На Поліссі та в деяких західних областях України саме "драглі" є найпоширенішою назвою.
"Гижки" – ще одне унікальне слово, яке використовується переважно на Гуцульщині та Буковині. Воно також підкреслює особливу желеподібну структуру страви.
"Дриженець" – менш відома, але не менш цікава назва. Вона пов'язана зі словом "дрижати", що знову ж таки вказує на характерну консистенцію холодцю.
Як називають холодець у різних регіонах України:
- Полтавщина — "заливне";
- Західна Україна — "драглі";
- Центральні області — "холодець";
- Гірські регіони — "гижки" або "дриженець".
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