Прекратите говорить "будь ласка" и "нема за що": чем это заменить в украинском языке

Есть одно слово, которое отлично подходит для ответа на "дякую"

Многие в украинском языке отвечают "будь ласка", когда им говорят "дякую". Однако есть более уместно слово, которое подойдет в данном случае.

Об этом рассказала преподавательница украинского языка, методистка, автор учебных материалов на платформе Є-мова Оксана Гордийчук, пишет NV. По ее словам, это слово имеет более сдержанный оттенок по сравнению с обычным "будь ласка".

Так, речь идет о слове "прОшу", с ударением на первый слог. Использование этого слова помогает сохранить вежливый тон в общении.

Гордийчук добавила, что лучше всего избегать ответа "нема за що". Он может восприниматься как неоцененный и малоимущий.

В то же время, словом "прОшу" можно выразить согласование на предложение. Например: "Дозвольте зайти?" — "Прошу!".

Гордийчук говорит, что это слово также удобно использовать, если нужно что-то переспросить или уточнить, используя вопросительную интонацию. "Прошу?" отлично заменяет "що-що?".

Даже негодование и гнев или неприятное удивление можно выразить одним этим словом, произнеся "прошу?" с вопросительной интонацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить банальное "бувай" на прощание в украинском языке. Есть несколько оригинальных синонимов.