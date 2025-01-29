Январская весна близится к концу: чего ждать украинцам от погоды

Скоро в Украине похолодает

Период "зимней жары" все еще не заканчивается, а аномальные плюсы продержатся еще несколько дней. Таким образом, погода в Украине 29 января будет такой же, как и днем до этого.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Синоптики говорят, что в среду по большей части территории страны надо ждать сухой погоды с переменной облачностью. Однако на западе возможны небольшие осадки.

Несмотря на возможность дождя, в западных областях будет сохраняться аномально высокая температура, а столбики термометров покажут +9…+13 градусов днем и +4…+7 ночью.

Подобные показатели можно будет увидеть на юге и востоке, однако там осадков не ожидается. В центре и на севере будет на несколько градусов прохладней — от +6 до +10 днем, и от +3 до +6 ночью.

Согласно ожиданиям синоптиков, первые намеки на похолодание будут наблюдаться уже 30 января, когда температура воздуха просядет на несколько градусов. Однако настоящее похолодание придет уже с 1 февраля, когда столбики термометров вновь вернутся в район ноля градусов.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич объяснил, откуда взялось "апрельское" тепло в январе. По его словам, на территорию Украины зашел аномально теплый воздух из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря.