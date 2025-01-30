"Весна" идет к концу: какой будет погода в Украине 30 января

Чего ждать от погоды в четверг

Январь приближается к завершению, а с ним и внезапная "весна". Погода в Украине 30 января все еще будет оставаться сухой и аномально теплой, однако вскоре придется доставать теплую одежду и зонтики.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Южные и восточные области на весь день затянет облаками, однако осадков синоптики не ждут. В остальной части страны днем даже будет видно Солнце.

На западе, востоке и юге днем можно ждать от +9 до +12 градусов тепла, а в Крыму и вовсе может потеплеть до +16. На севере и в центре Украины будет где-то на пару градусов прохладней.

Ночью столбики термометра опустятся до +3…+6 градусов, хотя в некоторых центральных областях может похолодать до +1.

31 января в Украине температура воздуха опустится на пару градусов, а в некоторых местах возможны краткосрочные дожди. Впрочем, настоящее похолодание придет лишь 1 февраля, а второго числа даже могут быть дневные морозы.

Как сообщалось ранее, известный синоптик Игорь Кибальчич ранее рассказал "Телеграфу", что погодные аномалии будут наблюдаться и в феврале. При этом, они будут не только в Украине.