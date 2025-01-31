Мокрый снег и мороз. Каким областям на выходных не повезет с погодой

На смену аномально теплому январю придет морозный февраль – в последний месяц зимы ожидается до -21 градуса мороза. В выходные 1-2 февраля температура воздуха будет еще достаточно высокой, но не везде, и значительную часть страны накроют дожди со снегом.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в субботу, 1 февраля, ночью прогнозируется +2 +6 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 2-9 градусов тепла. Днем в Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.

В воскресенье, 2 февраля, осадки в виде мокрого снега и дождя охватят подавляющую часть Украины кроме Запорожской, Херсонской, Черновицкой, Ивано-Франковской областей, Закарпатья и Крыма. Также похолодает, еще с ночи температура воздуха опустится ниже нуля: от -1 до +5. Днем также местами будет морозно, в западной части страны, кроме Закарпатья, в дневные часы ожидается от 1 градуса мороза до 1 тепла. На остальной территории страны от 0 до +7.

Напомним, как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, с появлением февраля погода постепенно начнет меняться, и зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля.