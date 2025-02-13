Одна комната будет под замком: в Кривом Роге сдают "убитую" трешку (фото)

Автор объявления указал, что в квартире требуется уборка

В Кривом Роге сдают трехкомнатную квартиру за 2000 тысячи гривен. При этом, одна комната будет недоступна, поскольку она закрыта, а на ремонт в квартире и прочие минимальные блага рассчитывать также не стоит.

Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор указал, что в квартире требуется уборка.

По расположению — жилье находится в микрорайоне Восточный-1 в девятиэтажке на пятом этаже. Состояние квартиры арендодатель показал на фотографиях.

Также в объявлении отмечено, что в квартире нет бойлера, холодильника и телевизора. По предоставленным фото можно заметить, что ванная и туалет находятся в плачевном состоянии. Комнаты, в целом, тоже.

Из мебели, которая попала на фото, — столы, стулья, табуретки, диван, кровать и шкаф в коридоре.

Аренда обойдется в 2000 гривен и плюс коммунальные услуги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве бесплатно сдают квартиру с туалетом посреди комнаты и горами мусора. Жильцам нужно будет платить только 1000 гривен за коммунальные услуги.