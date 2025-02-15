По карману даже студенту: в Николаеве сдают квартиру без ремонта за небольшую цену

Квартира находится в аварийном состоянии, но в ней есть все необходимое

В Корабельном районе Николаева сдается квартира без ремонта, но с мебелью, центральной канализацией и электричеством. Квартира имеет две комнаты, ее аренда стоит 3000 гривен.

Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор объявления пишет, что квартира расположена в 10-этажном доме, на восьмом этаже. Данный дом относится к жилому фонду 1990-х — 2000-х годов.

Общая площадь квартиры — 49 м², площадь кухни — 10 м². Отопление является централизованным.

В квартире есть стиральная машинка, холодильник, WI-FI, газовая плита, утюг. При блекауте работает лифт, водоснабжение, отопление и интернет.

Рядом с домом находятся детский сад, поликлиника, детская площадка и рынок. В квартире можно жить семьями, а также с домашними животными.

"Сдаётся квартира в Корабельном районе. В состоянии ремонта, но жить можно. Звоните, пишите — отвечу на все вопросы", — говорится в описании к объявлению об аренде данной квартиры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге сдают трехкомнатную квартиру за 2000 тысячи гривен. При этом, одна комната будет недоступна, поскольку она закрыта, а на ремонт в квартире и прочие минимальные блага рассчитывать также не стоит.