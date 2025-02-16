Больше похожа на склад. В Мукачево сдают необычную квартиру, фото

В помещении есть газ, электричество и вода

В Мукачево сдается жилое помещение в самом центре города, напротив собора Святого Мартына. Общая площадь — 40 м², тип дома — "чешка". Стоимость аренды помещения — 4500 гривен.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Площадь кухни — 7 м², количество комнат — одна. Есть мебель, но само помещение находится в аварийном состоянии.

Санузел смежный, отопление — индивидуальное электричество. Есть центральная канализация, центральный водопровод, вывоз отходов.

Вход в помещение напоминает вход на склад.

Рядом расположены кафе, школа, детский сад, супермаркет, ТРЦ, магазин-киоск, остановка общественного транспорта. В помещении можно жить с домашними животными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге сдают трехкомнатную квартиру за 2000 тысячи гривен. При этом, одна комната будет недоступна, поскольку она закрыта, а на ремонт в квартире и прочие минимальные блага рассчитывать также не стоит.