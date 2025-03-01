Полгода не платил алименты. Как суд наказал безработного отца

Задолжал более 20 тысяч

В Днепропетровской области мужчина получил срок 1 год тюрьмы за неуплату алиментов. Подсудимый уклонялся от этой обязанности в течение полугода.

Как говорится в постановлении суда, мужчина задолжал более 20 тысяч грн на содержание своей дочери. С июля 2024 г. он официально нигде не работал.

По данным суда, после развода с супругой, мужчина должен был платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов доходов. Эта сумма должна составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Судом было назначено начать взыскание с 07 апреля 2020 г. и до достижения ребенком совершеннолетия.

Однако уже в июле 2024 года мужчина прекратил выплату алиментов. Это действие суд расценил как умышленное правонарушение и уклонение от возложенных на него обязанностей.

"Так, мужчина, будучи физически здоровым для того, чтобы работать и выполнять решения суда, не намереваясь предоставлять средства на содержание дочери, то есть имея прямой преступный умысел на уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, в период времени с 01 июля 2024 года по 31 января 2025 года включительно официально не работал, алименты на содержание несовершеннолетней дочери не платил, какую-либо помощь на ее содержание в неденежной форме не оказывал, участия в воспитании дочери не принимал", — говорится в документе.

По данным документа, на 31 января 2025 года мужчина допустил задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка в размере 23 915 гривен 50 копеек. Проанализировав все полученные документы, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 164 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили ограничение свободы сроком на 1 год, но на основании ст. 75 УК Украины изменили наказание на испытательный срок 1 год.

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