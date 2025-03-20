Развелась с израильским бизнесменом и родила двойню: что известно о дочери Коломойского и как она выглядит

Дочь предпринимателя давно живет за границей

Украинский бизнесмен и скандальный олигарх Игорь Коломойский, который с 2023 года находится под стражей, старался не распространяться о личной жизни. Его супругу Ирину мало кто видел, да и о дочери миллиардера в открытом доступе мало информации.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит наследница Игоря Коломойского и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности из жизни Анжелики.

Анжелика Коломойская — что известно и как выглядит дочь миллиардера

Украинский олигарх Игорь Коломойский давно состоит в браке с женой Ириной, с которой познакомился еще в подростковом возрасте. В студенчестве пара поженилась и вскоре у них родилось двое детей: дочь Анжелика и сын Григорий.

Анжелика появилась на свет 10 марта 1985 года в Днепре, где окончила школу, а затем переехала в Женеву (Швейцария) и получила диплом экономиста. Девушка работала в картинной галереи, и как рассказывал сам Коломойский, каждый месяц отправлял дочери финансовую поддержку в размере 5 тысяч франков на все расходы кроме аренды жилья.

Дочь Коломойского долгие годы жила в Женеве

В Женеве Анжелика познакомилась с израильским бизнесменом Олегом Бокоевым, за которого в 2011 году вышла замуж в возрасте 26 лет. Свадебное торжество было роскошным и проходило в парке-заповеднике "Тимна" в Израиле, где находятся рудники царя Соломона.

Как выглядит дочь Коломойского Анжелика

Гостями на свадьбе были представители украинской, израильской и швейцарской бизнес-элиты, которые прибыли на частных самолетах. Свадебная церемония Анжелики и Олега проходила по светским канонам, без традиционного еврейского обряда "хупа". На свадьбе присутствовали около 300 гостей, согласно некоторым данным, торжество обошлось в несколько миллионов долларов.

Дочь Коломойского была в браке с израильским бизнесменом

Но через несколько лет пара развелась, причина остается неизвестной. А в 2020 году стало известно, что Игорь Коломойский впервые стал дедушкой. Его дочь Анжелика в 35 лет родила двойню.

Анжелика Коломойская стала мамой двоих сыновей

Такую новость сообщил в эфире программы "Hard c Влащенко", которая выходила на телеканале ZIK, друг Коломойского Игорь Палица. По его словам, Анжелика стала мамой двух мальчиков и они с Коломойским отпраздновали это событие в его офисе.

В СМИ писали, что детей наследница миллиардера родила от нового возлюбленного, с которым живет в гражданском браке, но его имя неизвестно. Роды проходили в Женеве.

Анжелика Коломойская ведет закрытый образ жизни

В открытом доступе нет информации, где сейчас живет дочь Коломойского, но вероятно, она осталась в Швейцарии. Анжелика предпочитает вести закрытый образ жизни. А с 2021 года семья украинского олигарха, в том числе и его дочь, находится под санкциями США, поэтому въезд в страну им запрещен.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь главного кремлевского вруна Лаврова. Его наследница родилась в Нью-Йорке и имеет американское гражданство.