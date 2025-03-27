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Удобный график и немалая зарплата. В Киеве пенсионерам предлагают интересную работу

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Работа для пенсионеров Новость обновлена 27 марта 2025, 09:39
Работа для пенсионеров. Фото Колаж Телеграфу

Выплата зарплаты 4 раза в месяц

Сейчас поиск работы в Украине актуален не только для молодежи, ведь многие пенсионеры готовы работать и получать дополнительные деньги. Так, к примеру, в Киеве ищут швею для пошива женской одежды с немалой зарплатой.

Как указано в объявлении на портале по поиску работы, основное требование – опыт работы швеей от двух лет. Компания ищет ответственную, трудолюбивую и опытную сотрудницу.

Работодатель обещает гибкий и посменный график работы, выплату зарплаты 4 раза в месяц. Вакансия актуальна для жителей Киева, однако компания готова помочь с поиском жилья для приезжих. За работу швеей обещают зарплату от 25 до 50 тысяч грн.

Условия работы:

  • рабочее место оборудовано современными швейными машинками и нужной техникой;
  • гибкий и посменный график работы;
  • обучение работников компании;
  • выплата зарплаты 4 раза в месяц.

Заметим, что сумма заработной платы зависит от качества и скорости работы. Работникам обещают официальное трудоустройство. Будущая швея должна уметь работать с разными типами тканей и иметь опыт работы от 2-х лет. Офис кампании находится у станции метро Бориспольская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают работу с гибким графиком и бесплатным жильем.

Теги:
#Робота #Пенсионер #Вакансия