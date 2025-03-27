Удобный график и немалая зарплата. В Киеве пенсионерам предлагают интересную работу

Выплата зарплаты 4 раза в месяц

Сейчас поиск работы в Украине актуален не только для молодежи, ведь многие пенсионеры готовы работать и получать дополнительные деньги. Так, к примеру, в Киеве ищут швею для пошива женской одежды с немалой зарплатой.

Как указано в объявлении на портале по поиску работы, основное требование – опыт работы швеей от двух лет. Компания ищет ответственную, трудолюбивую и опытную сотрудницу.

Работодатель обещает гибкий и посменный график работы, выплату зарплаты 4 раза в месяц. Вакансия актуальна для жителей Киева, однако компания готова помочь с поиском жилья для приезжих. За работу швеей обещают зарплату от 25 до 50 тысяч грн.

Условия работы:

рабочее место оборудовано современными швейными машинками и нужной техникой;

гибкий и посменный график работы;

обучение работников компании;

выплата зарплаты 4 раза в месяц.

Заметим, что сумма заработной платы зависит от качества и скорости работы. Работникам обещают официальное трудоустройство. Будущая швея должна уметь работать с разными типами тканей и иметь опыт работы от 2-х лет. Офис кампании находится у станции метро Бориспольская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают работу с гибким графиком и бесплатным жильем.