За 3 дня 4 тысячи гривен: пенсионерам предлагают интересную работу с людьми

Для работников проводится бесплатное обучение

В Черновцах открыли вакансию интервьюера, на которую готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионера. Работнику необходимо будет проводить интервью с людьми, по результатам которых затем нужно заполнить формализованные анкеты.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. В нем указано, что для сотрудника будет проведено бесплатное обучение.

Работа заключается в проведении личных интервью (face-to-face) по результатам которых заполняются формализованные анкеты, работа на улицах, в скверах, возле ТРЦ и т.д.

Провести соответствующий опрос и заполнить 100 анкет по техническому заданию нужно за три дня. Количество вопросов в анкете составляет 5-7 шт, стоимость 1 анкеты = 40 грн. Таким образом, верно заполненные 100 анкет за три дня работы принесут 4000 грн.

Требования: своевременный и качественный сбор данных путем опроса респондентов и заполнения анкет согласно техническому заданию.

Обязанности:

ответственное отношение к работе;

безоговорочное выполнение технического задания;

соблюдение всех инструкций руководителя проекта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве появилась идеальная вакансия для пенсионеров. Главное преимущество этой работы – бесплатное проживание.