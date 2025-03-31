Строгий минимализм без занавесок и мебели: под Киевом сдают комнату за немалые деньги (фото)

В оплату не входят коммунальные услуги

Снять квартиру в Киеве и области можно за небольшие деньги. В Броварах предлагают для аренды жилье в общежитии.

Соответствующее объявление разместили на одном из сайтов купли-продажи. Владелец предлагает снять комнату за 4000-4500 тысяч гривен, в стоимость не входят коммунальные услуги.

Общежитие находится на улице Фиалковская 14. От Киева примерно 13 километров.

В доме нет мебели, поклеены старые обои, есть большой ковер. Общая площадь дома – 18 квадратных метров.

Комната в общежитии находится на 2 этаже. Автор объявления указал, что рядом есть парк, озеро и лес.

Арендовать жилье могут также студенты. Есть возможность проживания с животными. Что касается условий, то санузел и кухня общего использования.

Напомним, арендовать жилье в центре Шевченковского района Запорожья можно за 2800 грн в месяц, но есть нюанс: квартира полностью сохранила интерьер советских времен.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове сдают контрастную квартиру за небольшие деньги. Некоторые характеристики могут удивить потенциальных арендаторов.