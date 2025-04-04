Подработка для пенсионеров: выбирайте удобную смену и работайте в центре Киева
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Оплата производится дважды в месяц
Пенсионеры в Украине часто не сидят на месте, а стараются подзаработать. К примеру, в Киеве ищут уборщицу, в то же время предлагают хорошие условия и удобное расположение.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Автор обещает неплохую зарплату – 18 200 гривен.
Если вы аккуратный, ответственный и трудолюбивый человек, ценящий чистоту и порядок, тогда эта занятость подойдет идеально.
Основные обязанности
От пенсионера многого не требуют — только выполнять несложные задачи, в частности:
- поддерживать чистоту в офисе в течение рабочего дня;
- убирать общие и санитарные помещения;
- обеспечивать порядок на рабочих местах.
Условия работы
Работодатели утверждают, что предлагают достаточно выгодные условия для соискателей места трудоустройства:
- выбор смены работы: первая смена продолжается с 8:00 до 16:00, вторая – с 13:00 до 21:00;
- комфортный офис, который находится всего в 5 минутах пешком от метро "Золотые Ворота";
- официальное трудоустройство и гарантии.
Оплата труда будет дважды в месяц.
Следует отметить, что такая работа предназначена как для полной, так и для неполной занятости, так что у пенсионера будет достаточно свободного времени и гибкий график работы.
Владельцы офиса обещают заработную плату в размере 18 200 грн в месяц.
Среди преимуществ – удобное расположение в центре Киева, дружеский коллектив и комфортная атмосфера на рабочем месте, а также график работы без ночных смен.
Ранее Телеграф сообщал, что в столице также ищут охранника на приличную зарплату с удобным графиком работы. Компания обучает и проводит стажировку будущих работников, поэтому без опыта можно рассчитывать на работу.