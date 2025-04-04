Подработка для пенсионеров: выбирайте удобную смену и работайте в центре Киева

Оплата производится дважды в месяц

Пенсионеры в Украине часто не сидят на месте, а стараются подзаработать. К примеру, в Киеве ищут уборщицу, в то же время предлагают хорошие условия и удобное расположение.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Автор обещает неплохую зарплату – 18 200 гривен.

Если вы аккуратный, ответственный и трудолюбивый человек, ценящий чистоту и порядок, тогда эта занятость подойдет идеально.

Основные обязанности

От пенсионера многого не требуют — только выполнять несложные задачи, в частности:

поддерживать чистоту в офисе в течение рабочего дня;

убирать общие и санитарные помещения;

обеспечивать порядок на рабочих местах.

Условия работы

Работодатели утверждают, что предлагают достаточно выгодные условия для соискателей места трудоустройства:

выбор смены работы: первая смена продолжается с 8:00 до 16:00, вторая – с 13:00 до 21:00;

комфортный офис, который находится всего в 5 минутах пешком от метро "Золотые Ворота";

официальное трудоустройство и гарантии.

Оплата труда будет дважды в месяц.

Следует отметить, что такая работа предназначена как для полной, так и для неполной занятости, так что у пенсионера будет достаточно свободного времени и гибкий график работы.

Владельцы офиса обещают заработную плату в размере 18 200 грн в месяц.

Среди преимуществ – удобное расположение в центре Киева, дружеский коллектив и комфортная атмосфера на рабочем месте, а также график работы без ночных смен.

Адрес места работы на карте столицы

Ранее Телеграф сообщал, что в столице также ищут охранника на приличную зарплату с удобным графиком работы. Компания обучает и проводит стажировку будущих работников, поэтому без опыта можно рассчитывать на работу.