Царские квадраты за солидные деньги: за аварийное жилье в центре Львова просят немалую сумму (фото)

Расположение квартиры может компенсировать затраты на восстановление

За 70 тысяч долларов во Львове можно купить квартиру в царском доме, правда, в аварийном состоянии. Двухкомнатная квартира площадью 55,4 квадратных метра расположена в центре города, в Галицком районе.

Несмотря на необходимость полного ремонта продавец установил достаточно высокую цену. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов купли-продажи недвижимости.

Квартира находится на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома. Имеет раздельную планировку, две отдельные комнаты и просторную кухню площадью 11,8 квадратных метров.

Санузел также раздельный. Отопление индивидуальное газовое, есть все необходимые коммуникации: газ, центральный водопровод, электричество и центральная канализация.

Как видно из фотографий в объявлении, помещение действительно нуждается в серьезном ремонте. Однако расположение квартиры может компенсировать затраты на восстановление. До центра города можно дойти пешком всего за 5-7 минут. Рядом находятся два парка – парк культуры и Стрыйский парк.

Инфраструктура района хорошо развита. В радиусе 500 метров есть детский сад, школа, рынок, магазины и супермаркеты, торгово-развлекательный центр. Также неподалеку аптека, больница, рестораны, кафе, отделения почты и банкоматы.

Продавец отмечает, что квартира светлая и колоритная. По его словам, дом подойдет для посуточной аренды после ремонта. Также есть возможность перепланировки помещения в соответствии с потребностями нового владельца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую квартиру в Киеве можно купить, если работать 15 лет и на всем экономить. Откладывать в месяц придется половину своего заработка.